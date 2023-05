Viva Rai2, passo indietro di Fiorello: “Critiche fortissime, chiedo scusa”

Fiorello non se lo aspettava: “Ho ricevuto delle critiche fortissime, tasto dolente”

Ha abbandonato per un attimo il clima scherzoso che contraddistingue Viva Rai2, il conduttore siciliano che oggi ha voluto fare una precisazione proprio a fine puntata. “Ora parliamo di alimentazione”, ha esordito così il mattatore della seconda rete che serio in volto ha raccontato a Fabrizio Biggio e Mauro Casciari:

“Questo è un tasto dolente, sono stato criticato tantissimo quando ho parlato di carne sintetica”.

Il conduttore infatti, commentando una notizia, aveva scherzato e ammesso di preferire “una bella fiorentina”. Ebbene quella battuta avrebbe sollevato una polemica tale da spingerlo a chiarire la sua posizione in diretta oggi.

“Con la carne sintetica si eviterebbe in futuro di uccidere animali, non ci sarebbero più gli allevamenti intensivi e via dicendo. Io vi do ragione”.

Queste le parole del conduttore che non ha potuto però fare a meno di scherzare con Fabrizio Biggio, reduce dal concerto del 1 maggio, in studio affermando: “Ho ricevuto delle critiche fortissime, credo da quelli della Lazio come te”.



Conduttore di Viva Rai2 corre ai ripari: “Si può cambiare idea e chiedere scusa”

Tornando serio, Fiorello ha poi dichiarato in diretta:

“Si può cambiare idea e chiedere scusa”.

Il conduttore non ha fatto riferimento al gusto della carne sintetica ma posto l’attenzione sui vantaggi a livello ambientale. Ha però voluto poi specificare: “Certo non si può far tutto dall’oggi al domani e soprattutto dobbiamo sapere cosa mangiamo […] Ognuno faccia quello che crede”. Puntata ricca di sorprese quella di oggi del programma mattutino di Rai2 che ha avuto come ospite proprio Ambra Angiolini, reduce dal concertone del 1 maggio. E proprio per seguire la scia dell’evento simbolo della festa dei lavoratori, il conduttore siciliano ha deciso di allestire in via Asiago il concerto del 2 maggio.

Fiorello stupito in diretta, la confessione su Ambra Angiolini: “È pazzesca”

Ad aprire la puntata di oggi di Viva Rai2 è stata proprio l’attrice e conduttrice del concerto del 1 maggio, protagonista dell’anteprima della trasmissione insieme a Fabrizio Biggio, sul quale è saltato fuori un segreto. Ma non è tutto! Nonostante le fatiche della sera prima, l’artista non si è mossa da via Asiago e ha retto il gioco al conduttore, partendo con un ballo scatenato a ogni accenno di musica. “È pazzesca!”, ha commentato il presentatore che non ha potuto fare a meno di elogiare la collega che ha chiuso con lui la puntata di oggi, salutando il pubblico a casa.