Polemica su Affari Tuoi, Amadeus difeso: “La Rai spende bene il denaro”

Affari Tuoi e la polemica di un telespettatore: “Quelle cifre sono uno schiaffo alla miseria”

Trafiletto dedicato al programma condotto da Amadeus, finito martedì, pubblicato sulle pagine del numero del settimanale NuovoTV uscito in tutte le edicole martedì, dove un telespettatore, il signor Virgilio di Ascoli Piceno, ha fatto una lamentela nella rubrica della posta di Alessandro Cecchi Paone, criticando la scelta della Rai di mettere in palio montepremi alti come quelli che per due mesi si sono visti nella fortunata trasmissione dell’access prime time di Rai1 e ponendo l’attenzione in modo particolare sull’offerta fatta ad una concorrente, che ha portato a casa 50.000€.

I dirigenti della televisione pubblica non si rendono conto che, in questo momento, regalare cifre simili è uno schiaffo alla miseria?

ha chiesto lo spettatore in questione, aggiungendo poi: “Tante persone devono lavorare anni e anni per mettere da parte un misero gruzzolo”.

La polemica del telespettatore: “Affari Tuoi, Amadeus e la Rai si giocano i soldi dei contribuenti?”

“In una fase delicata del gioco, il dottore, cioè il personaggio misterioso con il quale Amadeus parla al telefono, ha offerto alla concorrente 50.000€: a lei erano rimasti tre pacchi rossi, con 50.000€, 200.000€ e 300.000€. Mi chiedo perchè il dottore abbia fatto un’offerta così importante alla signora” ha detto il signor Virgilio ad Alessandro Cecchi Paone, continuando: “Forse l’ha fatto perchè non si trattava di soldi suoi, ma della Rai!”. La risposta di Cecchi Paone, ovviamente, non si è fatta attendere.

Un programma come questo viene seguito dai telespettatori anche e soprattutto per il brivido che crea il montepremi in palio

ha detto Alessandro, sottolineando che ad essere alti in queste settimane di messa in onda non sono stati solo gli ascolti, ma anche il fatturato pubblicitario, essendo stata molto seguita tutte le sere la trasmissione.

Alessandro Cecchi Paone su Affari Tuoi: “La Rai deve spendere bene il suo denaro”

“L’unica cosa che conta è che la Rai sappia spendere bene i soldi del canone per offrirci non solo momenti di evasione con i vari quiz in onda, ma anche tanti altri programmi di qualità” ha concluso Cecchi Paone.

A proposito di soldi e offerte, le cose non sono andate troppo bene nelle ultime puntate del gioco, in modo particolare martedì, quando la concorrente della Sicilia ha avuto una delle partite più sfortunate di sempre, lasciando incredulo Amadeus. E gli ascolti hanno premiato anche l’ultima puntata, il cui share ha sfiorato il 25%.