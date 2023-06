Affari Tuoi chiude stasera. “Non c’è più”, Amadeus rimasto senza parole

Amadeus commosso, le concorrenti in lacrime: “Una persona a me cara stasera mi avrebbe aiutato”

Andrà in onda oggi, martedì 6 giugno 2023, l’ultima puntata di Affari Tuoi, che Amadeus condurrà come da tradizione a partire dalle 20.35 circa, su Rai1, subito dopo l’edizione delle 20.00 del telegiornale e la striscia di informazione Cinque Minuti condotta da Bruno Vespa. E i ringraziamenti per questa fortunata edizione del gioco il conduttore ha iniziato a farli ieri sera, nel corso di una puntata ricca di emozioni forti, che si è conclusa con le lacrime della nipote della concorrente che ha giocato, rappresentante della regione Liguria: “E’ giusto che la zia abbia scelto il pacco numero 9, data di nascita del mio padrino di battesimo che purtroppo non c’è più… lui mi avrebbe aiutata nel mio progetto perchè era un architetto” ha confessato, piangendo, Francesca, come suddetto nipote della concorrente della Liguria. Purtroppo, però, il pacco 9 non ha portato fortuna…

Affari Tuoi, finita male la penultima puntata: nel pacco c’erano solo 500€

Purtroppo Loredana, concorrente della Liguria, alla fine ha scoperto di avere solo 500€ nel suo pacco, motivo per il quale la trasmissione si è chiusa con tanta amarezza e delusione ieri: Loredana, in caso di vittoria, avrebbe infatti donato l’intera somma alla nipote Francesca per permetterle di riaprire il ristorante che i nonni hanno chiuso molti anni fa. “Non vorrei proprio vedere i 500€ nel vostro pacco” ha detto Amadeus alle due concorrenti un attimo prima della brutta sorpresa finale. Niente da fare: Francesca ha annunciato che perseguirà comunque il suo sogno e il conduttore le ha promesso “Sarò un cliente del tuo ristorante quando lo aprirai”.

Amadeus saluta i telespettatori: “I ringraziamenti dovrei farli nell’ultima puntata”

“Preferisco iniziare a ringraziarvi oggi per tutto l’affetto che ci avete dimostrato in queste settimane. Domani, nell’ultima puntata, so che mi commuoverò” ha detto invece il conduttore di Affari Tuoi ai telespettatori. Oggi, dunque, vedremo giocare l’ultimo dei concorrenti, mentre tutti gli altri probabilmente torneranno nella prossima stagione, se la trasmissione si rifarà: al momento, come abbiamo scritto altre volte, sembra certo solo il ritorno di Soliti Ignoti a settembre ma, visto il successo in ascolti di Affari Tuoi (che in molti non si aspettavano) ci aspettiamo il ritorno anche del gioco dei pacchi magari nella seconda parte della stagione, sempre con Amadeus alla conduzione. Precisiamo, infine, che inizialmente la conclusione del programma era prevista per sabato 3 giugno, ma probabilmente le puntate saltate a causa delle partite di calcio trasmesse su Rai1 hanno fatto slittare di qualche giorno l’ultimo appuntamento.