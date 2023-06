Alberto Matano, rivelazione inaspettata su Lorena Bianchetti: successo anni fa

La vita in diretta, il conduttore rivela dopo anni: “Con Lorena Bianchetti abbiamo fatto una cosa importante”

Nonostante oggi sia la Festa della Repubblica, essendo il 2 giugno, La vita in diretta è andata regolarmente in onda con la prima parte dedicata alla cronaca e la seconda ad argomenti più leggeri e frivoli. Ospite della puntata è stata Lorena Bianchetti. E durante la chiacchierata Alberto Matano ha fatto una rivelazione inaspettata sulla Bianchetti risalente a tenti anni fa:

“Noi ci siamo rivisti, è un trio che funziona abbiamo fatto un cosa importante al carcere di Padova alcuni anni fa quando mi occupavo di innocenti e di tutto quello che ne concede”

Il riferimento è al programma che Matano ha condotto dal 2017 al 2018 trasmesso da Rai3 Sono Innocente, incentrato sulle storie di persone finite in carcere pur non essendo realmente colpevoli per degli errori giudiziari.

Alberto Matano annuncia una novità incredibile: evento eccezionale di Papa Francesco

E il conduttore de La vita in diretta dopo aver ricordato la sua trasmissione su Rai3 Sono Innocente ha annunciato una novità incredibile che avverrà nei prossimi giorni che vede protagonista Papa Francesco e Lorena Bianchetti. Si tratta della prima volta di un Papa in uno studio televisivo e in uno studio televisivo della Rai, in questi giorni, infatti, Papa Francesco si è recato nella sede di Saxa Rubra per registrare un intervento tv. L’intervista andrà in onda nel programma della Bianchetti, A Sua Immagine, nella puntata di domenica prossima, 4 giugno. La conduttrice ospite oggi di Matano ha raccontato come ha vissuto quella esperienza, della sua estrema emozione e gratitudine per questo incontro. Ha anche aggiunto, poi, che il Pontefice, la cui figura spirituale non può essere messa in discussione, ha anche un notevole spessore umano ed è molto simpatico.

Alberto Matano tra gli ospiti della prossima puntata di Da noi a ruota libera (4 giugno)

Il conduttore de La vita in diretta, nel frattempo, sarà tra gli ospiti di Francesca Fialdini nella puntata di domenica prossima del talk domenicale dove concederà una lunga e curiosa intervista alla padrona di casa sbilanciandosi su vita privata e professionale. Il giornalista e conduttore si appresta a chiudere una stagione televisiva ricca di soddisfazioni e successi, la sua Vita in diretta infatti ha raggiunto degli ascolti record. Nella puntata di ieri, invece, prima di essere bruscamente interrotto, il conduttore ha fatto una drammatica confessione.