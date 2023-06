A rischio Amadeus a L’anno che verrà: nuova regione, cambio di conduzione?

L’anno che verrà anticipazioni, l’evento andrà in onda in diretta dalla Regione Calabria: raggiunto l’accordo

L’anno che verrà è l’evento cult di Rai Uno con cui i numerosi spettatori a casa vengono accompagnati all’anno nuovo. Alla conduzione c’è ormai da diverse edizioni Amadeus. E nonostante l’estate sia iniziata da pochi giorni si segnala che la Rai sta già pensando a questo show. Difatti il portale TvBlog.it è venuto a sapere che i dirigenti dell’Azienda Pubblica hanno già siglato un accordo con la Regione Calabria per produrre lo show:

“La Regione Calabria ha firmato un accordo biennale con Rai, attraverso Rai Com…”

Grazie a questo accordo verranno realizzate altre trasmissioni nella suddetta Regione in onda sulle reti generaliste Rai e Rai Italia.

Amadeus potrebbe perdere la conduzione dell’evento? Spunta un clamoroso retroscena

Il portale TvBlog.it ha poi riportato la nota con cui la Rai ha festeggiato questo accordo con la Regione Calabria per organizzare le prossime due edizioni de L’anno che verrà:

“Un accordo strategico che, già a partire dal prossimo mese di luglio, vedrà la Regione Calabria protagonista di alcune trasmissioni del day time…”

Si segnala inoltre che girano diverse voci di corridoio online e sulla carta stampata sul fatto che la prossima edizione potrebbe non essere più condotta da Amadeus, il quale ha chiuso questa stagione tv con il grande successo ottenuto con Affari Tuoi. Difatti pare che il conduttore potrebbe essere sostituito da Pino Insegno, almeno in base a quello riportato su Di Più Tv. Sarà vero?

Pino Insegno: arriva il terzo programma per lui nella prossima stagione tv? L’ultimo rumor

In attesa di scoprire se davvero l’attore e doppiatore prenderà realmente il posto del suo collega Amadeus alla conduzione de L’anno che verrà si fa presente che nel suo futuro dovrebbero esserci altri due programmi. Quali? In base alle indiscrezioni circolate insistentemente online sembra che sia quasi certo il suo approdo nell’access prime time di Rai Due con il Mercante in fiera nella prossima stagione tv. Quest’ultimo dovrebbe poi approdare su Rai Uno a partire da gennaio alla conduzione della nuova edizione del game show cult L’Eredità che per diverse edizioni è stato presentato da Flavio Insinna. Insomma quest’ultimo, dopo essere stato assente dalla tv per diverso tempo, potrebbe ben presto diventare il volto di punta della nuova Rai. Si ricorda che per capire se tutti i rumor verranno confermati o meno bisognerà attendere la presentazione dei Palinsesti Rai 2023/24 il prossimo 7 luglio.