Laura Freddi scopre in diretta la rottura Bonolis-Bruganelli: la sua reazione

Oggi è un altro giorno, Laura Freddi rompe il silenzio sulla separazione Bruganelli- Bonolis

La notizia del giorno è la separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli dopo più di venticinque anni d’amore. A darne notizia sono stati i diretti interessati in un’intervista concessa a Vanity Fair e naturalmente in molti programmi dei daytime sia Rai che Mediaset si è affrontato l’argomento. Della separazione, infatti, ha parlato anche Serena Bortone nel suo talk che, tra gli affetti stabili, ha proprio l’ex compagna di Paolo Bonolis ed amica di Sonia Bruganelli Laura Freddi. La showgirl, interpellata, ha rotto il silenzio rivelando di essere molto dispiaciuta per la fine della loro storia d’amore.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si separano, la reazione di Laura Freddi: “Mi dispiace”

Nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno, martedì 6 giugno, la showgirl ex del conduttore di Avanti un altro, ha detto la sua sulla notizia del giorno, ovvero la separazione di Bonolis dalla moglie Sonia Bruganelli:

“Mi dispiace conosco bene Paolo ho iniziato a conoscere meglio Sonia negli ultimi anni e se devo dire la verità mi dispiace come ogni coppia che si separa lascia un po’ di amaro in bocca, anche il pubblico si affeziona a queste coppia famose.”

Freddi e Bonolis, infatti, hanno avuto una relazione dal 1991 al 1996. Nonostante siano passati anni dalla loro relazione ancora oggi spesso nella cronaca rosa vengono associati. In realtà, però, con il tempo i due hanno voltato pagina costruendosi ognuno la propria famiglia e sono diventati buoni amici e l’amicizia si è estesa anche con la Bruganelli tanto che Laura e Sonia nei mesi scorsi sono stati ospiti proprio di Serena Bortone per parlare della loro strana ma bella amicizia.

Laura Freddi sulla rottura dell’ex fidanzato con la moglie: “Importante difendere la famiglia”

Infine nel talk di Serena Bortone, la showgirl sulla notizia di gossip del giorno ha concluso: “Loro sono due persone così intelligenti, insomma, hanno un complicità al di là dell’amore che poi li hanno uniti per tanti anni credo che loro dovranno proteggere la loro famiglia è questa credo sia la cosa più importante.” Di recente, invece, la Freddi sempre nel talk pomeridiano di Rai1 si è mostrata in lacrime mentre rivelava un suo grande desiderio per la figlia oggi invece si è trovata suo malgrado a commentare la separazione del suo ex storico Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli.