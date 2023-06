Ospiti Da noi a ruota libera, 4 giugno: Matano e un altro grande nome di Rai1

Francesca Fialdini, ospiti imperdibili per la puntata del 4 giugno: arriva Alberto Matano

Il pomeriggio del dì festivo di Rai1, ancora per un paio di settimane, vedrà in onda Mara Venier con Domenica In e Francesca Fialdini con il suo talk basato su storie di persone famose e comuni che hanno saputo far girare la ruota della loro vita nel verso giusto. E stando alle anticipazioni sugli ospiti di Da noi a ruota libera del 4 giugno, si scopre che si tratterà di un ricco parterre. Nel salotto domenicale il primo ospite sarà Alberto Matano. Il giornalista da quattro anni è al timone de La vita in diretta, prima con Lorella Cuccarini e poi in solitaria, e puntata dopo puntata, stagione dopo stagione ha saputo conquistare i telespettatori di Rai1 raggiungendo ascolti eccellenti e battendo quasi sempre il diretto competitor. Matano concederà una lunga intervista sbilanciandosi su vita privata e professionale.

Alberto Matano, Milly Carlucci e non solo: tutti gli ospiti di Da noi a ruota libera del 4 giugno

L’elenco di tutti gli ospiti del programma di Francesca Fialdini nella puntata di domenica prossima (4 giugno) continua con la padrona di casa di Ballando con le stelle. Milly Carlucci, attualmente impegnata in giro per l’Italia in cerca di talenti con “Ballando on the road” insieme ad alcuni dei suoi professionisti storici come Simone Di Pasquale, Anastasia Kuzmina e Alessandra Tripoli. La conduttrice, inoltre, in attesa di tornare in autunno con la nuova edizione dello show di ballo, il 16 giugno parteciperà con Alberto Angela e Luca Zingaretti all’inaugurazione della centesima edizione dell’Arena di Verona. E poi ancora tra gli ospiti di Da noi a ruota libera del 4 giugno ci sarà l’attrice e doppiatrice Carla Signoris, moglie di Maurizio Crozza, in questi giorni al cinema protagonista del film Billy. E poi infine, reduce dal successo de I Migliori Anni, interverrà anche Flora Canto. L’attrice comica romana, infatti, per sei settimane ha affiancato Carlo Conti nel suo programma-nostalgia.

Da noi a ruota libera ospiti 4 giugno: anticipazioni prossima puntata del talk della Fialdini

Svelati tutti gli ospiti di Francesca Fialdini nella puntata del 4 giugno non resta che ricordare l’appuntamento esatto per domani a partire dalle 17.15 circa su Rai1. Nella scorsa puntata la conduttrice toscana ha lanciato una stoccata a Mara Venier e creato un po’ di tensione con Tiberio Timperi.