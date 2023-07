Estate in diretta, De Girolamo striglia Semprini: “Non rispetti le regole”

Nunzia De Girolamo bacchetta il collega: “Non rispetti il codice che hanno stabilito”

Temperature roventi sono quelle che stanno colpendo l’Italia nelle ultime ore con picchi di calore che non lasciano scampo a nessuno. E proprio di questo si è parlato oggi, martedì 18 luglio, nella seconda parte della puntata di Estate in diretta con la presenza di numerosi esperti e professionisti del settore. Durante questo spazio ad un certo punto si è creata una gag tra i due conduttori. Infatti Gianluca Semprini ha esordito con le seguenti parole:

“Io ho fatto un test. Ho provato a fare una camminata di dieci minuti alle ore tredici e devo dire che ho rischiato di cadere a terra”.

Subito la collega l’ha rimproverato dicendo: “Tu il codice che hanno stabilito non lo rispetti e anche le regole che ci ha detto il Ministero della Sanità, non si cammina alle ore tredici”.

Gianluca Semprini si prende una rivincita scherzosa con la collega: “Mi hai lasciato per strada”

La gag tra i due conduttori di Estate in diretta è andata avanti quando il conduttore, per giustificare la sua passeggiata sotto il sole cocente delle ore tredici, rivolgendosi alla collega ha detto: “Ma mi hai lasciato per strada, mi dovevi venire a prendere”. Dal canto suo Nunzia De Girolamo, dopo un momento difficile vissuto in puntata a causa di un caso di cronaca, gli ha risposto per le rime con le seguenti parole: “Ma pure l’autista ora ti devo fare?”. La parola è poi passata ai numerosi inviati della trasmissione di Rai1 presenti in varie parti dell’Italia per aggiornare sulle condizioni della popolazione con le alte temperature.

Annuncio importante a Estate in diretta: novità in ospedale a causa del caldo record

Nell’annunciare gli ospiti presenti oggi in puntata Nunzia De Girolamo ha annunciato il meteorologo Luca Ciceroni e Ciro Vestita, un nutrizionista e dietologo chiamato a dire ai telespettatori cosa si può mangiare e cosa no con queste alte temperature. Infine da Genova Gianluca Semprini e la collega hanno annunciato la presenza del dottor Bassetti. “Ci dirà questo nuovo codice, il codice caldo” ha spiegato la conduttrice di Rai1. Spazio poi alle temperature più alte registrate in Italia, ovvero Catenanuova con 45 gradi, 46.2 a Licata, 43 a Roma e 45.2 in Sardegna. Temperature da record anche in Puglia dove i prossimi giorni si preannuncia una situazione critica. Il record assoluto resta però a Siracusa, nel 2021, con circa 48 gradi anche se in questi giorni le temperature sono abbastanza simili.