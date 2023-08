Barbara d’Urso, problema in vacanza: “Schiattati!”, è successo ieri sera

Cena rovinata per la nota conduttrice, imprevisto a tavola: “Vado via”

È tornata nella sua villa di Capalbio, Barbara d’Urso circondata come sempre da tanti amici e dall’immancabile Angelica che, oltre ad essere “una campionessa di burraco” è sempre pronta a mettersi alla prova ai fornelli. Ieri sera però l’amica del cuore dell’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque ha avuto un piccolo inconveniente in cucina. Una delle sue ricette non è venuta esattamente come previsto e, a documentare tutto, ci ha pensato come sempre la conduttrice partenopea nelle sue storie su Instagram. “C’è un problema in cucina, penso proprio che ci sia un problema” ha raccontato, sottolineando poi rivolgendosi alla cuoca:

“Stai schiattando i crocchè! No! Le ricette di Angelica con i crocchè schiattati! Buone però”.

Troppa mozzarella nelle crocchette preparate dall’amica, desolata per l’inconveniente in vacanza. “Vabbè io vado fuori, vado via”, ha concluso la conduttrice certa che l’amica sarebbe riuscita a recuperare la situazione.



“Sono sempre più orgogliosa”, la confessione inaspettata di Barbara d’Urso

Sta proseguendo le sue vacanze, l’ex conduttrice di Pomeriggio 5. Dopo l’addio sofferto a Canale5, per il quale un volto Mediaset non si dà pace, ha deciso di trascorrere l’estate nella sua casa di Capalbio, circondata da tanti amici. Dopo una puntata in Basilicata, terra d’origine del padre, e alcuni giorni di relax tra mare e buon cibo sulla Costiera Amalfitana, ora la conduttrice è tornata in Toscana. Tra risvegli all’alba, bagni in piscina e chiacchierate con i suoi ospiti, non perde occasione per dedicare del tempo al suo amato orto. Su Instagram Stories ha ripreso i pomodori rossi e commentato:

“Sono sempre più orgogliosa del mio orto”.

Insomma, una cucina a chilometro zero in casa della presentatrice partenopea che di recente ha reagito in modo inaspettato al promo del rotocalco di Canale5.

Barbara d’Urso, la vacanza con Eva Grimaldi e Imma Battaglia: “Riassunto della Costiera Amalfitana”

Circondata da amici, l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 in Costiera Amalfitana ha avuto modo di abbracciare anche due delle sue più care amiche del mondo dello spettacolo: Imma Battaglia ed Eva Grimaldi (come visibile nella foto in basso). “Riassunto della Costiera Amalfitana”, ha commentato così lo scatto su Instagram l’artista. L’attrice l’ha allietata con i suoi canti e la sua ironia, facendo divertire tutta la combriccola, composta da un folto gruppo di persone, e non è escluso che, insieme alla moglie, possa presto fare una puntata anche a Capalbio nella villa toscana della conduttrice. Anche lo scorso anno infatti la coppia aveva trascorso alcuni giorni di vacanza con la d’Urso, che non ha mai nascosto di essere fortemente legata alle due artiste.