Mara Venier guarda al futuro: pronta a lasciare Domenica In a Barbara D’Urso

Barbara D’Urso sarà la conduttrice della prossima edizione di Domenica In? Parla la Venier

La storica e veterano conduttrice di Domenica In, Mara Venier, si è lasciata andare a ruota libera su Barbara D’Urso. Essendo fuori da Mediaset, si inizia ad ipotizzare che la D’Urso possa approdare in Rai magari alla conduzione di un programma importante e di punta come Domenica In. Del resto la stessa Venier in molte interviste ha annunciato che la prossima sarà l’ultima che la vedrà al timone ed adesso, rispondendo ad alcune domande durante la rassegna Gli Incontri del Principe ha confessato:

“Se le lascerò il mio posto? Beh, il mio posto qualcuno lo dovrà prendere, quindi non avrò problemi. La notizia di Barbara ha colto alla sprovvista sia lei sia il pubblico, anche se negli ultimi anni l’avevano un po’ ridimensionata. Ma è una brava conduttrice, credo che possa lavorare in Rai e ovunque.”

Mara Venier confessa dopo anni: “Sono tornata a condurre su Rai1 perché sono stata umiliata”

L’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque non è stato per nulla in dolore. La conduttrice e volto Mediaset da anni proprio nelle scorse ore attraverso il suo profilo Instagram si è lasciata andare ad un lungo sfogo in cui si è tolta più di un sassolino dalla scarpe per il modo in cui è stata trattata e lasciata a casa senza aver potuto neanche salutare il suo pubblico. Una delusione simile ha avuto qualche anno fa anche Mara Venier. La conduttrice veneta anni fa aveva ricevuto il ben servito dalla Rai perché il direttore di allora la considerava ‘troppo vecchia’ per condurre. In quell’occasione fu accolta in Mediaset prima come opinionista dell’Isola dei famosi e poi come giudice popolare a Tu si que vales. In seguito però, con la nuova dirigenza Rai, fu richiamata alla conduzione di Domenica In ed adesso durante l’intervista Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio ha confessato perché è tornata a condurre Domenica In:

“Nicola non voleva che tornassi. Ma io dissi: ‘torno perché io sono stata umiliata e voglio riscattarmi’. Mi sono tolta i sassolini dalle scarpe.”

Domenica In 2023/2024: ultima stagione per la conduttrice veneta? Parla lei

A settembre tornerà in onda Domenica In con una nuova edizione che vedrà alla conduzione Mara Venier. Quest’ultima, però, in molte intervista ha annunciato che sarà l’ultima perché alla sua età vorrebbe dedicare meno tempo al lavoro e più alla sua famiglia. Tali dichiarazioni hanno fatto partire il toto-nomi della possibile sostituta anche se, come Maurizio Costanzo sosteneva, Domenica In è ormai un format identificato con Mara Venier (che di recente ha lanciato un invito a Rita Dalla Chiesa).