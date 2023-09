Maria De Filippi, finita la prima estate da sola: il suo cuore è ancora ferito

Prime vacanze di Maria De Filippi senza il suo Maurizio Costanzo: ecco dov’è andata

Si è da poco conclusa la prima estate di Maria De Filippi senza il compianto marito Maurizio Costanzo. L’uomo, scomparso lo scorso 24 febbraio, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore e nella vita della conduttrice di Amici e Uomini e Donne. Però la De Filippi per dimenticare una primavera difficile si è concessa delle vacanze al mare e a bordo di una barca prima in Sardegna e poi ad Ansedonia, in Toscana, da sempre tappa estiva e nido d’amore di lei e del suo defunto marito. Ma i molti messaggi di affetto della televisione italiana e la compagnia dei suoi cari hanno portato serenità e dolcezza nel suo cuore ancora ferito.

Maria De Filippi è tornata ad essere un minimo spensierata: a farle compagnia i suoi cari

Maria De Filippi nel corso delle sue vacanze estive ha avuto la compagnia di Gabriele, l’amato figlio adottato insieme a Maurizio Costanzo, che non se l’è sentita di lasciare da sola la madre. Con loro Raffaella Mennoia, suo braccio destro nei programmi televisivi, che ha postato alcune immagini della vacanza, in cui si vede Maria De Filippi impegnata a leggere un libro in barca o spensierata al mare prima di tornare al lavoro. Con loro anche gli amici a quattro zampe della conduttrice: il cane Tommy, il cagnolino Saki e il cavallo Overseas, con Maria che è da sempre un’amante delle imbarcazioni, ma anche dell’equitazione. Quest’anno si è dovuta abituare al fatto di tornare la sera a casa dopo aver passato la giornata in barca e non trovare Maurizio Costanzo ad aspettarla. Ma ora freme dalla voglia di tornare in televisione.

Un successo dopo l’altro per Maria De Filippi: ora è pronta per la nuova stagione televisiva

Dopo alcune settimane passate al mare e in compagnia dei suoi cari, Maria De Filippi non vede l’ora di tornare in televisione perché la sua vita, così come lo era per Maurizio Costanzo, è il lavoro. E proprio appena dopo la morte di suo marito, la conduttrice aveva detto: “Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato”.

E così, dopo aver visto da vicino il successo di Temptation Island prodotto dalla Fascino e condotto da Filippo Bisciglia che ha raggiunto ascolti mai registrati in precedenza, Maria De Filippi è pronta a tornare in prima linea. Infatti, lunedì 11 settembre inizia la nuova edizione di Uomini e Donne, mentre domenica 24 settembre darà il via ad Amici. E per la donna, abituata a stare ore e ore in ufficio, non c’è modo migliore di distrarsi che quello di lavorare ed essere a contatto con i tanti giovani ragazzi dei programmi che conduce.