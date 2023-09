Massimiliano Ossini, a Unomattina la notizia choc che nessuno si aspettava

“Morto nella notte”, l’annuncio choc fatto in diretta dal conduttore di Unomattina

E’ la notizia del giorno: Matteo Messina Denaro è morto alcune ore fa. A lui Massimiliano Ossini ha dedicato uno spazio nella puntata di Unomattina andata in onda oggi, lunedì 25 settembre 2023: prendendo la linea dalla collega Daniela Ferolla, nella prima parte della diretta, Massimiliano ha annunciato infatti che il boss mafioso è venuto a mancare durante la notte e, com’è noto da mesi, a portarlo alla morte è stato un tumore contro il quale lottava da molto tempo. “Proprio presso la clinica nella quale era ricoverato per contrastare il cancro al colon che lo aveva colpito, Matteo Messina Denaro è stato catturato” ha ricordato inoltre Massimiliano, riferendosi appunto all’arresto avvenuto nelle prime ore del 16 gennaio scorso, in una giornata in cui a tenere banco nei programmi di informazione non è stato solo il suo arresto ma anche la morte di Gina Lollobrigida.

Massimiliano Ossini e la morte di Messina Denaro: “Ultimo boss della mafia siciliana”

“Matteo Messina Denaro era l’ultimo boss della mafia siciliana, perseguitato per la morte dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nel 1992, ma anche per le stragi del 1993 di Firenze, Milano e Roma” ha ricordato inoltre il padrone di casa di Unomattina introducendo lo spazio in questione, mentre la regia nel frattempo ha mandato in onda alcune immagini tratte dalla piovosa mattina di gennaio nella quale il boss è stato, come suddetto, rintracciato in una clinica palermitana e arrestato dopo decenni di latitanza. Massimiliano ha poi ceduto la parola a Giovanni Bianconi, giornalista del Corriere della Sera (nella foto in alto). Intervenendo in collegamento, Bianconi ha dichiarato:

Ora succede che la mafia continua a fare quello che ha fatto negli ultimi mesi, cioè dopo la cattura di Messina Denaro, vale a dire proseguire ciascuno nel proprio ambito: probabilmente non esiste più la commissione centrale che c’era trent’anni fa ai tempi di Riina.

Giovanni Bianconi a Unomattina: “Ecco com’è la mafia dopo la morte di Matteo Messina Denaro”

“Forse non c’è più quello che Riina aveva creato e di cui Messina Denaro faceva parte. Oggi c’è una mafia sicuramente più diffusa sul territorio e più attenta a non fare gesti eclatanti che attirino l’attenzione soprattutto delle forze dell’ordine ma anche dell’opinione pubblica e della politica” ha dichiarato inoltre l’ospite di Massimiliano Ossini, parlando di “un’attività sommersa” alla quale lo stesso Matteo Messina Denaro si era convertito dopo la stagione delle stragi.

