Attore fratello Elisa Claps chi è: Gildo e Luciano ex volti di fiction famose

Chi è l’attore che interpreta Gildo Claps

Tra poco verrà trasmessa su Rai1 la seconda puntata di Per Elisa – Il caso Claps che ripercorre la storia vera dell’omicidio della giovane. Nella serie, così come nella realtà, un ruolo molto importante ha avuto il fratello Gildo interpretato dall’attore Gianmarco Saurino, volto ben noto al pubblico delle fiction e serie tv di Rai1. L’attore, nato a Foggia il 12 dicembre del 1992, dopo diversi cortometraggi esordisce al cinema nel film Maschile singolare e tra i tanti è stato protagonista nel 2023 de L’estate più calda su Prime Video. Per quanto riguarda la serialità le fiction che gli hanno dato la grande popolarità sono Che Dio ci aiuti 4-5-6, Non dirlo al mio capo 2 e Leonardo. Ma è con la serie tv Doc-Nelle tue mani che il pubblico lo ricorda di più, nel ruolo del dottor Lorenzo Lazzarini che all’inizio della terza stagione muore di Covid.

L’attore di Per Elisa – Il caso Claps ha conosciuto davvero il fratello

Per prepararsi al ruolo di Gildo Claps Gianmarco Saurino, come ha raccontato in una recente intervista sulle pagine del settimanale Tele Sette, ha dovuto studiare molto. Ha ammesso infatti che non conosceva questo caso prima della proposta della fiction. D’altronde aveva un anno quando scomparve la giovane e diciassette quando venne ritrovato il corpo. Quando gli chiedono se si sia confrontato con il vero fratello della ragazza lui risponde:

“L’ho conosciuto un paio di giorni prima di cominciare a girare e mi sono presentato. Anche perché pur non conoscendolo mi ero affezionato a lui”.

L’attore aggiunge poi che tra loro due è nata un’amicizia che va oltre il lavoro.

Tutto sull’attore che interpreta Luciano Claps

Oltre al fratello maggiore, che occupa grande spazio nella fiction, Elisa Claps aveva anche un altro fratello. A prestargli il volto è Giacomo Giorgio, la cui foto nel ruolo di Luciano è visibile alla fine del paragrafo, anche lui volto molto conosciuto dal pubblico delle fiction e serie tv Rai. Nato a Napoli il 4 maggio del 1998 l’attore esordisce sia al cinema che in televisione nel 2017. Tra i film in cui ha recitato ci sono: Non c’è campo, The Happy Prince – L’ultimo ritratto di Oscar Wilde, Diabolik – Ginko all’attacco e Diabolik – Chi sei? dei Manetto Bros. Nel mondo delle fiction e delle serie tv ha preso parte a I bastardi di Pizzofalcone e Sopravvissuti. Il ruolo che gli ha dato grande popolarità è però quello di Ciro in Mare Fuori. Prossimamente, inoltre, sarà una delle new entry di Doc-Nelle tue mani 3.