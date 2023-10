Lorella Cuccarini non teme nessuno: “Sono risolta, non devo dimostrare nulla”

Coach di Amici rompe il silenzio: ecco perchè ha rifiutato un programma in Rai

È tornata per il quarto anno di seguito nella scuola di Canale5, Lorella Cuccarini. Un’estate di relax in Sardegna quella dell’artista che non ha nascosto però di aver sentito la mancanza del lavoro e del talent condotto da Maria De Filippi che le ha dato nuova linfa. Sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha infatti ammesso molto candidamente:

“Sono carica a molla, avevo voglia di ripartire e di lavorare, dopo tanto relax”.

In questi mesi si era parlato molto di un possibile passaggio della conduttrice in Rai, al timone di un programma pomeridiano tutto suo. Sulla vicenda ha voluto esprimersi raccontando:

“Sono a un punto della mia vita in cui mi piace fare le cose che mi rendono felice e ad Amici sto veramente bene, mi sento come in famiglia”.

La confessione inaspettata di Lorella Cuccarini: “Oggi non devo dimostrare niente a nessuno”

Una lunga carriera alle spalle e tanti obiettivi ancora da raggiungere. La prof. di canto di Amici ha infatti raccontato:

“Ho fatto una carriera bellissima, mi sono tolta tante soddisfazioni e tante me ne toglierò ancora. Non ho appeso nulla al chiodo, ma sono molto risolta”.

Ha poi proseguito la sua riflessione ammettendo: “Non devo dimostrare niente a nessuno, nemmeno a me stessa”. Ha raccontato che a spronarla è anche il rapporto nato con Maria De Filippi, dalla quale apprende sempre tanto, e quello con i ragazzi che sostiene e supporta come una mamma.

La protagonista di Amici di Maria De Filippi ammette: “Ho scoperto quanto è bello vivere dei sogni dei ragazzi”

Forte della sua carriera, Lorella Cuccarini, esplosa con Anna Pettinelli di recente, ha raccontato sul talent di Canale5:

“Ho scoperto quanto è bello vivere dei sogni e dei problemi dei ragazzi, è un ruolo che sento molto mio”.

Ha poi dichiarato: “Sarà che essendo mamma di quattro ragazzi è qualcosa che ho coltivato. Mi piace mettermi a disposizione”. Ha sottolineato poi che il suo compito ad Amici non è solo insegnare agli allievi come si canta ma “far capire ai ragazzi che cosa è giusto per emergere, cosa non fare, come mettersi a fuoco”. Il suo obiettivo è quello di essere critica ma anche motivatrice. Ha svelato poi un retroscena sul suo passato ammettendo che a scuola amava non farsi trovare mai impreparata, anche se non è mai stata una secchiona.