“Barbara d’Urso non si fermerà”, un ex volto di Canale 5 fa una previsione

Pamela Petrarolo grande estimatrice della d’Urso

Uno degli ex volti noti che hanno partecipato a Non è la Rai ma che continua a tenere un posto speciale nei cuori degli italiani è senza dubbio la carismatica Pamela Petrarolo. Recentemente, Pamela ha concesso un’intervista esclusiva al settimanale Mio, rivelando molti dettagli interessanti sulla sua carriera e sul mondo della televisione. In particolare, ha avuto l’opportunità di condividere le sue riflessioni su una figura altrettanto iconica, Barbara d’Urso:

“Barbara è una donna forte e determinata che ha dato tanto all’azienda.”

Durante l’intervista, Pamela ha elogiato la conduttrice campana, sottolineando la sua forza d’animo e la sua determinazione nel mondo dello spettacolo. Ha espresso il suo sincero dispiacere per il fatto che Barbara d’Urso non sia più alla guida di programmi di grande successo su Canale5, dove entrambe si sono spesso incontrate in quanto la Petrarolo era solita partecipare come ospite.

La passione per i reality che l’accomuna con la conduttrice

Nel corso di questa interessante conversazione al settimanale Mio, Pamela Petrarolo ha anche voluto mostrare tutta la solidarietà alla Carmelita nazionale (che al momento non sarà su Netflix) per l’allontanamento da Mediaset avvenuto pochi mesi fa:

“Mi dispiace molto, sono solidale con lei. Non sarà questo a fermarla: è una stakanovista.”

Dalle sue parole si evince il grande dispiacere di come Barbara d’Urso non stia più a Pomeriggio5 e di come il pubblico sia affranto da questo allontanamento. La showgirl ha affrontato anche il tema della notorietà acquisita attraverso i reality show, rilevando quanto sia fondamentale nella carriera di un personaggio televisivo. Questa consapevolezza l’ha spinta a partecipare a L’Isola dei Famosi e ha aperto la porta a una possibile futura partecipazione al Grande Fratello.

La partecipazione a Pomeriggio 5 come opinionista

In effetti, il percorso professionale di Pamela Petrarolo è strettamente intrecciato con quello di Barbara d’Urso, in quanto entrambe sono state parte integrante del mondo televisivo italiano. Ricordiamo infatti che, nel 2006, Pamela partecipò ad una delle più belle edizioni del reality La Fattoria, condotto proprio dalla Carmelita nazionale. In aggiunta, sempre sul settimanale Mio, la Petrarolo ha confermato anche di aver fatto un provino per partecipare a Tale e Quale Show:

“Ho fatto un grandissimo provino. Credo che sia stata solo una scelta di casting fatta in base a precise esigenze autoriali.”

Quindi, ben presto, al Grande Fratello o nello show di Carlo Conti, potremo vedere ben presto l’ex ragazza di Non è la Rai per la gioia del pubblico.