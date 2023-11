Fabrizio Biggio: “Ho avuto una forte crisi, ora lavoro felice con Fiorello”

Il protagonista di Viva Rai2 ammette: “Non stavo bene, ho affrontato un percorso di analisi”

È pronto a inaugurare la seconda edizione del morning show di Rai2, Fabrizio Biggio. Felice di poter tornare alla destra di Rosario Fiorello per raccontare l’Italia in chiave ironica, il conduttore ha raccontato sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiù Tv di aver rivoluzionato la sua vita per questo progetto. Si è trasferito infatti a Roma, mentre la sua famiglia è rimasta a Milano. Fa perciò tutti i weekend la spola tra la Capitale e la Lombardia per poter stare con la moglie e il figlio. Felice di essere puntuale in diretta su Rai2 dal lunedì al venerdì. Sempre affabile e sorridente, ha raccontato però che non sono mancati i problemi nella sua vita:

“Circa otto anni fa si ruppe il sodalizio con Francesco Mandelli, con cui facevo coppia ne I Soliti Idioti”.

Ha poi proseguito specificando:

“Successe perchè ero io a non stare bene, soprattutto con me stesso. Ho affrontato un percorso di analisi, ma intanto ho continuato a lavorare, anche nei momenti più difficili”.

Fabrizio Biggio felice di tornare in tv: “Grazie a Fiorello vado sempre a lavorare con il sorriso”

Sveglia alle 4.30 per il co-conduttore di Viva Rai2 che ha ammesso di soffrire l’alzataccia e solo quando è sul motorino con l’aria fresca della mattina si sveglia veramente. Ha dichiarato però che l’incontro con il conduttore siciliano ha segnato una svolta nella sua vita lavorativa:

“Vado a lavorare con il sorriso, perchè so che vado a stare bene, a divertirmi. Fiorello travolge tutto e tutti con la sua energia, a me basta mettermi in scia”.

L’incontro con il mattatore siciliano, che non ha nascosto che il momento attuale è complicato, è stato del tutto casuale, è stato infatti in radio. Biggio era andato a trovare Andrea Delogu e si è trovato coinvolto in Viva RaiPlay! La chiamata per partecipare al morning show di Rai2 era arrivata poi proprio il 27 giugno, nel giorno del suo compleanno. Ha dichiarato:

“Da quando lavoro con Fiorello sono felice e a questa felicità ci sono arrivato dopo un percorso tortuoso, dopo un momento di forte crisi”.

Il co-conduttore di Viva Rai2 svela sul rapporto con la moglie: “La lontananza fa bene all’amore”

Per Fiorello è disposto anche a vedere meno la sua famiglia, Fabrizio Biggio che ha però raccontato:

“Mi godo la mia famiglia nel fine settimana. Ma, in fondo, la lontananza fa bene all’amore”.

Ha raccontato che è anche bello “riabbracciarsi dopo qualche giorno di lontananza”.