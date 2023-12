Affari Tuoi: il passato doloroso della concorrente del Piemonte commuove tutti

Martina commuove i telespettatori di Affari Tuoi con la sua storia difficile

E’ stata Martina, concorrente della regione Piemonte, la protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda questa sera, lunedì 18 dicembre 2023, come sempre a partire dalle 20.40 su Rai1. Affiancata dalla nonna Silvana, tra un pacco e l’altro la concorrente ha raccontato la sua storia al padrone di casa Amadeus ma anche ai telespettatori: fin da piccola ha dovuto lavorare, cresciuta con i nonni, mentre i genitori si sono separati prestissimo. E’ cresciuta occupandosi di allevamento di bestiame Martina, motivo per il quale il conduttore ha sottolineato, sul finire della partita, quando l’unico pacco rosso conteneva 10.000€: “Hanno un valore molto importante questi 10.000€ vista la storia della nostra concorrente”. Nel corso della partita, la ragazza ha voluto anche ricordare anche il nonno, chiamando il pacco numero 19: “Lui è morto il 22, ma il 19 è il giorno in cui è stato male e lo abbiamo portato in ospedale” ha spiegato.

La concorrente commossa per la nonna: “Anni fa è stata in coma per mesi dopo un malore”

Una puntata molto intensa quella di Affari Tuoi di stasera, con il clou sul finale quando la concorrente del Piemonte ha raccontato un’ulteriore momento doloroso della sua vita, riguardande proprio la nonna Silvana, che vediamo accanto a lei nella foto in basso: “Mia nonna alcuni anni fa ci ha fatto un brutto scherzo. Ha avuto un malore ed è stata in coma per mesi… si è risvegliata bambina dopo molto tempo” ha detto, senza riuscire a trattenere le lacrime. “Ho dovuto imparare di nuovo a fare tutto” ha quindi commentato la signora Silvana.

Per quanto riguarda i pacchi, la puntata è iniziata bene, con Martina che ha aperto più pacchi azzurri che rossi. Attorno a metà partita, le cose si sono però invertite e la concorrente di Affari Tuoi ha visto uscire, uno dopo l’altro, le somme dei pacchi rossi, perdendo addirittura i 200.000€ e i 100.000€ in due lanci consecutivi. Alla fine è rimasta con 0€ e con 10.000€, accettando la proposta del dottore di cambiare il pacco, scelta che si è rivelata vincente dato che ha portato a casa proprio i 10.000€, tra lacrime di commozione e applausi del pubblico presente in studio.

L’aneddoto raccontato da Martina: “Ecco perchè mia nonna non si vuole perdere i primi minuti di Affari Tuoi”

Prima della fine della puntata, la concorrente ha raccontato anche un simpatico aneddoto riguardante sempre sua nonna: “Segue Affari Tuoi ogni sera ma non vuole assolutamente perdersi i primi minuti, quelli in cui il concorrente si presenta dicendo da dove viene: se perde quel momento, è persa anche lei” ha detto. La puntata si è poi chiusa con gli auguri di Amadeus, dato che la concorrente prossimamente sposerà il suo compagno.

Anche qualche sera fa non sono mancati i momenti di commozione con il concorrente del Molise.