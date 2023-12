Al Bano al settimo cielo: “Mia figlia mi ha fatto una sorpresa incredibile”

Gioia per il celebre cantante nel ricordare la sorpresa che gli ha fatto Jasmine

Tra le famiglie più numerose d’Italia, per quanto riguarda il variegato mondo dello spettacolo, c’è senza ombra di dubbio la famiglia Carrisi. Al Bano è colui che è al centro di questa agglomerato di figli che ogni anno rilasciano interviste per svelare qualcosa in più sulla sua mitologica figura. Intervistato dal settimanale Nuovo Tv il cantante di Cellino San Marco ha voluto ricordare quando sua figlia Jasmine “mi ha fatto una sorpresa incredibile”: in pratica quando ha compiuto la bellezza di settant’anni, con l’aiuto dei suoi musicisti, sua figlia ha realizzato un cd con le canzoni di Justin Bieber e la sua Nel Sole, senza che lui ne sapesse nulla. Insomma, è rimasto piacevolmente stupito e contento.

Jasmine Carrisi impegnata con Ballando con le stelle (Georgia): Al Bano volerà da lei

Al momento Jasmine Carrisi è impegnata con lo spettacolo Ballando con le stelle in Georgia e per la prima volta le capiterà di trascorrere il Natale lontano dalla sua famiglia. Però non è detto, come ha racconto il cantante, perché forse questa volta sarà proprio lui a farle una sorpresa dato che ha qualche giorno di pausa prima di tornare al suo lavoro. Prima di esibirsi il 27 dicembre a Santiago di Compostela, in Spagna, prenderà il primo aereo disponibile per volare dalla figlia insieme a Loredana Lecciso, così da non farle mancare il clima familiare sotto le feste.

Al Bano diventerà nonno per la quarta volta: Romina Jr partorirà verso il 25 gennaio

Attorno al 25 gennaio per la famiglia Carrisi sarà davvero un momento magico perché Romina Jr diventerà mamma per la prima volta, rendendo così Al Bano nonno per la quarta volta. Avrà così quattro nipoti: due maschietti e due femminucce. La cosa non piò che riempirlo di gioia dato che per lui la famiglia è uno dei valori fondanti della sua intera esistenza. Insomma, Al Bano può considerarsi un uomo fortunato, che ha ottenuto tutto dalla vita, anche se il Dio in cui crede l’ha messo a dura prova soprattutto in un frangente (quando è scomparsa sua figlia Ylenia), e ogni mattina, quando si sveglia e vede il sorge sorgere dalla sua finestra della tenuta di Cellino San Marco, capisce che si è rinnovato un miracolo quotidiano. Intanto Al Bano già svelato quale sogno per Natale vorrebbe che venisse realizzato e neanche a dirlo ha a che fare con la sua famiglia numerosa.