Il Paradiso delle signore, Luca Ferrante: “Recitare con mio figlio è stato bellissimo”

Il Paradiso delle signore, Luca Ferrante: “Ho recitato insieme a mio figlio è stato bellissimo”

Gianluigi Botteri è uno dei personaggi che nell’ultimo periodo a Il Paradiso delle signore è stato davvero al centro della scena. Lo stilista, infatti, nell’ultimo episodio andato in onda il 22 dicembre ha scoperto di avere un figlio ed ha ritrovato la donna che amava. Da quel momento, tutti i fan della serie si sono chiesti chi fosse il piccolo attore che ha interpretato il bambino rivelatosi parente di Botteri. A svelare il mistero è stato proprio il suo interprete Luca Ferrante, nel corso di un’intervista al settimanale Dipiùtv dove ha anche parlato di come è stato accolto sul set della serie.

Sono stato accolto benissimo fin dal primo giorno al Paradiso delle signore, sono stati tutti fantastici. Ho respirato la sensazione di una famiglia serena, quindi il mio ingresso non avrebbe potuto essere migliore. E poi, recentemente, il Paradiso mi ha regalato un’emozione rara: ho recitato con mio figlio Lorenzo.

Ha riferito l’attore che ha poi continuato dicendo: “Il mio vero figlio ha interpretato mio figlio nella finzione, ed è stato bravissimo. Non dimenticherà i giorni trascorsi sul set con lui. Vedere Lorenzo nell’ambiente in cui lavoro, coccolato da tutti, è stato bellissimo. Ha un carattere molto dolce, si è trovato molto bene”.

Il Paradiso delle signore, Luca Ferrante su suo figlio Lorenzo: “È stato il produttore esecutivo a sceglierlo per il ruolo nella soap”

Luca Ferrante, nel corso dell’intervista ha parlato anche di come sia stato scelto suo figlio per interpretare il ruolo del figlio di Gianluigi Botteri, ovvero il personaggio che interpreta ne Il Paradiso delle signore.

Daniele Carnacina, il produttore esecutivo del Paradiso, parlandomi di un’idea per le scene natalizie di Botteri, mi ha chiesto se a Lorenzo potesse interessare l’idea di interpretare mio figlio nella finzione.

Ha detto Ferrante che ha poi proseguito: “Sapeva che aveva alle spalle già molte esperienze, al cinema, in teatro e in tv. Ha iniziato a recitare a cinque anni, ora ne ha nove, sta girando il terzo film come protagonista e lavora quasi più di me. Ha accettato con entusiasmo la proposta di recitare con me”.

Luca Ferrante: “Mio figlio Lorenzo ha debuttato a cinque anni”

Luca Ferrante, oltre ad esprimere tutta la sua felicità per aver avuto la possibilità di recitare insieme a suo figlio Lorenzo, sul finire dell’intervista ha rivelato anche quando è nata nel piccolo la passione per la recitazione e di quando è avvenuto il suo debutto in questo mondo.

È iniziata quando aveva tre anni. Stavo tenendo una lezione di doppiaggio in una delle accademie di recitazione, canto e ballo che gestisco con Eleonora. Usavo il cartone animato La spada nella roccia e nella scena in cui Mago Merlino si trasforma in un coniglietto Lorenzo mi ha chiesto di provare a doppiare le battute. Era così piccolo, non sapeva leggere, è salito su uno sgabello per raggiungere il microfono ed il leggio.

Ha rivelato l’interprete di Botteri che è andato avanti dicendo: “Ha detto le battute e sono rimasto sbalordito. Ho registrato la scena e la conservo ancora, come ricordo. In quel momento è nata la sua curiosità per la recitazione”.

L’attore romano ha poi parlato del debutto di suo figlio nel mondo della recitazione e l’ha fatto con le seguenti parole: “Il regista Paolo Genovese cercava un bambino di cinque anni che interpretasse il figlio di Jasmine Trinca e Alessandro Borghi nel film Supereroi. La direttrice del casting Barbara Giordani sa che io ed Eleonora abbiamo due accademie di recitazione, danza e canto e ci ha chiesto se avessimo tra gli allievi un bambino adatto al ruolo. Lorenzo ha sentito che ne parlavamo ed ha detto lo faccio io il provino. L’ha fatto ed è stato scelto. Siamo andati a Milano ed ha recitato la sua scena, che era lunga e difficile, alla perfezione”.