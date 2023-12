Il Paradiso delle signore si ferma: quando torna, anticipazioni gennaio

Nei primi episodi dein onda a gennaio, Botteri dopo la grande rivelazione avuta , si confiderà con Concetta e le svelerà di aver avuto una grande storia d’amore in passato. La sarta del grande magazzino, a quel punto, lo esorterà a non rinunciare ai suoi sentimenti e provare a riallacciare la relazione con la donna che non ha mai dimentica. Nel frattempo, Matteo ascolterà una telefonata che lo metterà in apprensione, in quanto, sarà alquanto sospetta. Più tardi, Matteo presenterà Silvana alle Veneri e a Maria, la quale, in seguito riceverà una serie di scomode domande da parte del suo fidanzato Vito. Tancredi, invece, si scontrerà con Vittorio nel momento in cui uscirà sul giornale un articolo di cronaca rosa. Poco dopo, Salvatore scoprirà che Elvira ha avuto un piccolo incidente e si offrirà di darle una mano mentre Adelaide conoscerà Rosa, la nipote di Armando.