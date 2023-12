Lunetta Savino su Rai 1 con la fiction Libera: trama, quando va in onda

Lunetta Savino protagonista della nuova fiction Rai Libera

Libera è il titolo della nuova fiction Rai che vedrà protagonista Lunetta Savino, la quale ha iniziato a girarla lo scorso 18 settembre. Le riprese di questa nuova serie ambientata a Trieste termineranno il prossimo 22 dicembre per cui dovendo poi passare alla fase di montaggio servirà altro tempo prima della messa in onda che al momento non ha una data precisa. Tuttavia, sembra proprio che arriverà sull’ammiraglia Rai nei primi mesi del 2024. Questo sarà un anno molto intenso per l’attrice barese che sarà in onda su Rai Uno anche con la terza stagione di Lolita Lobosco e la seconda stagione di Studio Battaglia.

Trama di Libera, la nuova fiction con Lunetta Savino

La fiction Libera è composta da otto episodi ed è stata prodotta da 11 Marzo Film in collaborazione con Rai Fiction ed il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission. L’ambientazione della serie è Trieste e la storia ruota attorno a Libera, una giudice riconosciuta da tutti come una professionista integerrima sul suo campo. Tuttavia, ad un certo punto, lei deciderà di collaborare con un criminale per portare avanti un’indagine segreta ed avventurosa e finirà così per condurre una doppia vita per far sì che colleghi, parenti e l’adorata nipote non sospettino di nulla. Lunetta Savino che darà il volto alla protagonista della serie ha definito il suo personaggio come un’opportunità per esplorare diverse sfaccettature dell’animo umano. La trama di questa nuova avvincente fiction è stata scritta e sceneggiata da Mauro Casiraghi ed Eleonora Fiorini e presenta un mix di commedia, tensione e dramma incorniciati perfettamente dall’incantevole e malinconica Trieste.

Matteo Martari e Gioele Dix affiancano Lunetta Savino in Libera

Lunetta Savino, ovviamente non sarà sola, al suo fianco, nell’importante cast scelto per la fiction Libera, ci saranno anche Matteo Martari, già protagonista della fiction Cuori, la cui seconda stagione si è conclusa con un gran colpo di scena e Gioele Dix, comico molto apprezzato a Zelig e protagonista di diversi film e fiction. Le riprese non si sono svolte soltanto a Trieste ma hanno toccato anche altre location tra cui Monfalcone, Duino e Opicina. La troupe è composta da oltre 36 professionisti locali e sono state impiegate più di 700 comparse che hanno permesso di dare vita a 25 scenari nel territorio friulano. Il regista Gianluca Mazzella, invece, ha elogiato Trieste come luogo ideale per questa storia, evidenziando la bellezza di edifici come il Tribunale e piazza Unità. Il progetto si distingue per il suo approccio multigenere, mescolando dramma e commedia nei vari personaggi.