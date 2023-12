Simona Ventura e il dramma dell’amore tossico: c’è chi è rimasto senza parole

La storia legata all’amore tossico di Simona Ventura ha lasciato senza parole l’ospite a Storie Italiane

Oggi Eleonora Daniele ha parlato di tantissimi argomenti come sempre spaziando dalla cronaca a cose più leggere. Ad un certo punto ha voluto affrontare il tema legato all’amore tossico, facendo presente che anche la concorrente di Ballando con le stelle l’ha vissuto in passato, come ha confessato lei stessa sabato scorso in diretta da Milly Carlucci: “E’ stato molto forte l’impatto del racconto di Simona e ha fatto riflettere un po’ tutti sulla condizione delle relazioni oggi…” Una confessione questa che ha lasciato di sasso pure Roberto Alessi oggi ospite a Storie Italiane, visto che non si è mai accorto di nulla nonostante l’abbia spesso e volentieri frequentata:

“Questa testimonianza di Simona Ventura, non faccio nomi, però io c’ero…Sono amico di Simona e sono anche uscito con quella persona…Non mi ero mai accorto di questa cosa…”

Storie Italiane, l’ospite ha rivelato di aver sempre creduto che la Ventura e l’ex fossero molto innamorati

Roberto Alessi ha poi confidato a Eleonora Daniele che non solo non si è mai accorto di questa cosa, ma addirittura di aver sempre pensato che Simona Ventura e quest’altra persona, di cui non ha voluto svelare l’identità, fossero sempre stati molto innamorati:

“Non mi ero minimamente accorto di quello che stava vivendo Simona e credevo pure che fossero molto innamorati…Perchè sottolineo questa cosa? Non credo di essere stato insensibile, ma si fa fatica a capire…”

Il giornalista ha poi confessato stamattina in diretta su Rai Uno di non aver mai avuto problemi ad intervenire nel momento in cui si è accorto di cose del tutto simili, aggiungendo che però non ha avuto nessuna sensazione di questo tipo con la concorrente di Ballando con le stelle, sulla quale ha espresso la sua opinione Ivan Zazzaroni: “Non ho avuto questa sensazione…”

Roberto Alessi è arrivato ad una conclusione dopo essere venuto a conoscenza della difficile storia della conduttrice

Successivamente l’ospite oggi a Storie Italiane ha confessato che proprio grazie a questa storia di Simona Ventura ha capito che bisogna osservare molto più attentamente gli altri rispetto al solito:

“Bisogna avere altri occhi e altre orecchie per capire e aiutare…”

Poco dopo è intervenuta Eleonora Daniele, che giorni fa è stata messa in difficoltà dagli autori, ricordando al pubblico a casa e ai presenti che pure la tribuna del popolo di Ballando con le stelle Rossella Erra ha confessato sabato scorso in diretta di aver vissuto una storia del tutto simile a quella della Ventura: “Anche lei ad un certo punto se ne è uscita piangendo parlando di una sua esperienza con l’amore tossico…E tutto ciò ci fa riflettere…” La conduttrice ha quindi voluto parlare più approfonditamente di questo argomento con un’avvocatessa della Sacra Rota.