Fiorello, la moglie Susanna l’ha salvato: cosa ha fatto per lui trent’anni fa

Fiorello salvato dall’incontro con la moglie: il retroscena inaspettato

Sta ricaricando le pile in attesa del ritorno in tv di Viva Rai2, il conduttore siciliano. In questi giorni ha trascorso le feste con la famiglia e gli affetti, concedendosi anche una piccola vacanza sulla neve a Cortina D’Ampezzo insieme alla moglie, Susanna Biondo, conosciuta nel 1996 e dalla quale non si è più separato. Sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Chi è stato svelato un retroscena sull’artista che nessuno conosce: l’incontro con la compagna infatti è stato un dono dal cielo, proprio lei infatti è riuscita a spronare l’artista e farlo uscire da un momento difficile. “Era stato travolto dal successo del Karaoke e si era smarrito”, si legge sulla nota rivista in cui si riporta anche: “Pochi anni prima, nel 1990, aveva perso un punto di riferimento, l’amato padre, che era stato male proprio quando lui era a Sanremo”. A rimetterlo al mondo sarebbe stato l’incontro con Susanna.



È stata la moglie di Fiorello a spronarlo a tornare in televisione trent’anni fa

Sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini si legge che, a restituire la spinta giusta al conduttore di Viva Rai2, trent’anni fa è stata proprio la moglie Susanna Biondo: “Lei lo spronò, lo spinse a uscire dall’esilio e a tornare in tv. Non poteva sopportare che un talento come il suo restasse chiuso in un angolo”. Nel 2001 infatti l’artista è tornato protagonista di un varietà, Stasera Pago io, e due anni fa la stessa Susanna l’ha sostenuto con il morning show che da due stagioni fa incetta di ascolti, elogiato anche da Renzo Arbore. Un amore forte quello del conduttore che è sposato dal 2003 ed è diventato padre di Angelica nel 2006. Oggi la figlia adolescente lo segue nella sua avventura su Rai2, spuntando spesso dietro di lui insieme ai ragazzi del cast fisso.

Maurizio Costanzo è stato un padre per il conduttore di Viva Rai2: cosa ha fatto per lui

L’incontro con la moglie, e il sostegno di Maurizio Costanzo, sono stati fondamentali per Fiorello. Dopo la morte del padre, e aver fatto i conti con il dolore, ad aiutare il conduttore è stato anche il marito di Maria De Filippi. Sulla rivista su citata si legge infatti: “Costanzo in quegli anni fu un secondo padre”. Il conduttore siciliano è stato infatti tra i protagonisti di Buona Domenica dal ’97 al 2006, proprio sotto la conduzione di Maurizio Costanzo. Intanto la rassegna stampa di Rai2, al momento in pausa, tornerà a colorare il daytime della seconda rete a partire dal prossimo 15 gennaio. L’attesa sta per finire!