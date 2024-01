Mattino 5, ospite stizzito da Federica Panicucci: “Trasmissione di parte”

Tanti i temi trattati da Federica Panicucci tra cui quello di Liliana Resinovich: sussistono diversi dubbi

Come di consueto nella puntata odierna di Mattino 5 Francesco Vecchi e Federica Panicucci hanno parlato di molti argomenti, soprattutto di politica e cronaca del nostro Paese. La Panicucci nell’ultima parte della trasmissione è tornata a parlare del caso di Liliana Resinovich, visto che dopo due anni dalla sua scomparsa è stata disposta la riesumazione della salma così da poter finalmente arrivare alla verità seppur dolorosa della sua morte. E così è stato nuovamente ospite il marito Sebastiano Visintin, che ha avuto un momento di disappunto con la conduttrice.

Federica Panicucci dura nei confronti di Sebastiano: “Ci sono delle cose che non capiamo”

Federica Panicucci, che ha rotto il silenzio sul successo di Mattino Cinque, è sembrata nuovamente pungente nei confronti di Sebastiano Visintin non credendo alla sua versione dei fatti sul caso di sua moglie Lilly. E così ha iniziato a metterlo in dubbio sin dall’inizio della loro conversazione: “Sebastiano ci sono delle cose che non capiamo. Perché la denuncia è stata fatta così tardi ed è stata spinta dai vicini? Perché portare le cose più di valore di Liliana alla vicina subito dopo la scomparsa?”. La Panicucci prima di chiudere la puntata di oggi andando in pubblicità ha lanciato una frecciatina a Sebastiano dicendogli che è molto strano il fatto che sua moglie non portava la fede quando è stata ritrovata, presagendo che i due non fossero in buoni rapporti. E ciò ha provocato una reazione accesa dell’uomo.

Mattino 5, Sebastiano risponde a tono a Federica Panicucci: “Trasmissione un po’ di parte”

Sebastiano Visintin si è voluto difendere dalle accuse poco velate di Federica Panicucci dicendo che Liliana Resinovich portava tanti anelli e così aveva deciso di lasciarli a casa. Ma la conduttrice di Mattino 5 non è sembrata credergli, dicendo che di solito una persone non si toglie la fede.

E così questo ha fatto arrabbiare Sebastiano, che ha cambiato espressione facciale e prima che si chiudesse il collegamento ha detto: “Questa è una trasmissione un po’ di parte”. Senza dubbio non sarà l’ultima volta che il programma condotto dalla Panicucci e da Francesco Vecchi si occupa di questo caso. Si arriverà mai alla risoluzione del mistero sulla morte di Lilly ora che verrà riesumata la salma? Staremo a vedere.