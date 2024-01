Myrta Merlino a cuore aperto su Pomeriggio Cinque: “Uscita dalla comfort zone”

La conduttrice con Pomeriggio Cinque ha cambiato la sua vita: a cosa si interfaccia ora

Myrta Merlino prima che l’Amministratore Delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi le affidasse la conduzione di Pomeriggio Cinque al posto di Barbara D’Urso si era occupata soprattutto di economia e politica, avendo condotto per nove anni su La7 L’aria che tira. E così per la prima volta la conduttrice si è trovata ad avere a che fare con la vita profonda delle persone e con le loro difficoltà, e così si è definita fragile. E poi ha fatto un’altra ammissione in un’intervista.

Myrta Merlino, la consapevolezza dopo Pomeriggio Cinque: “Ho scoperto di essere fragile”

Myrta Merlino, che recentemente ha parlato di Barbara D’Urso, ha rilasciato un’intervista all’ultimo numero in edicola oggi del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini così che ha parlato con tutta sincerità di Pomeriggio Cinque e del cambiamento che ha trovato rispetto a parlare di economia e politica. Queste le sue parole: “Ho scoperto di essere fragile. Con Pomeriggio Cinque sono uscita dalla mia comfort zone e sono andata a nuotare in mare aperto. Mi sono occupata anche di cronaca nera, con la parola dell’anno che è femminicidio. Un’esperienza forte, che mi ha arricchito”. E così la Merlino ha rivelato che ora ha imparato ad ascoltare ciò che dicono le persone, come ha fatto con Eleonora Giorgi, e non a interpretare come faceva nelle interviste che faceva ai ministri.

Presto le nozze tra Myrta Merlino e il suo compagno? Intanto c’è la convivenza

Myrta Merlino ha poi dichiarato di essere andata in onda con Pomeriggio Cinque anche durante le feste perché ha pensato a fare compagnia e offrire spunti di riflessione a quelle persone che erano da sole a casa. E così per la prima volta ha anche fatto trasparire la sua leggerezza e quel sorriso che prima relegava solo a casa perché non erano richiesti nei programmi seri che conduceva.

Infine, alla domanda sulla sua vita sentimentale con Marco Tardelli con il quale convive dallo scorso San Valentino, ha così risposto: “Dopo quasi sette anni insieme, è stata una scelta ponderata visto che abbiamo matrimoni alle spalle e figli. Tornare a casa la sera dopo una giornata di lavoro e avere Marco che mi apre la porta…E’ un altro regalo meraviglioso!”. Vedremo come se la caverà Myrta alla conduzione di Pomeriggio Cinque in questa seconda parte di stagione e se convolerà a nozze con il suo compagno.