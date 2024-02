Gloria, anticipazioni seconda puntata del 26 febbraio: un tremendo sospetto

Anticipazioni seconda puntata di Gloria: l’inganno continua

Ha debuttato stasera su Rai1 la la nuova fiction in tre puntate di Rai1: Gloria. La protagonista è Sabrina Ferilli affiancata da Sergio Assisi, Massimo Ghini ed Emanuela Grimalda. Gloria è un personaggio molto diverso da quelli interpretati finora dall’attrice romana, non è un’eroina o una mamma coraggio ma una persona politicamente scorretta e anche un po’ cattivella. Gloria Grandi è una delle grandi dive dimenticate del cinema italiano. È convinta che il suo talento sia sprecato per le fiction televisive minori, vuole tornare al Cinema. Decide cosi di abbandonare le fiction ma cinque anni dopo viene chiamata solo per recitare in spot pubblicitari. Diventa una belva, l’idea che il suo telefono abbia smesso di squillare e che attrici più giovani e magari senza esperienza abbiano preso il suo posto la fa impazzire. Le rassicurazioni della figlia Emma, dell’assistente Iole e dell’ex marito Alex che è ancora segretamente innamorato di lei valgono a poco. Nella prima puntata Gloria, dopo un controllo medico, ha scoperto di avere una cisti asportabile con un intervento chirurgico. Il suo cinico agente Manlio ha avuto un’idea diabolica: Gloria, per tornare a far parlare di sè, deve far finta di essere gravemente malata.

Gloria, anticipazioni seconda puntata di lunedì prossimo: il sospetto di Emma

Gloria ci ha pensato un po’ prima di cedere alle lusinghe di Manlio (Massimo Ghini ha svelato un’anticipazione sul suo personaggio) ma poi ha deciso di assecondarlo. Gloria ha ritrovato la popolarità perduta e l’amore dell’ex marito Alex. Le anticipazioni della seconda puntata di Gloria svelano che nel primo episodio intitolato “Segreti e bugie”, Gloria proseguirà nel suo inganno e accetterà anche l’aiuto di un social manager che ha dei secondi fini. Manlio, intanto, intreccerà una relazione con Lucilla, un’attrice che vuole sfondare nel mondo del cinema. Emma, la figlia di Gloria, inizierà a sospettare che la madre abbia una relazione con un uomo.

Anticipazioni seconda puntata di Gloria: il castello di bugie inizia a sgretolarsi

Nel secondo episodio della seconda puntata di Gloria intitolato “Rivelazioni” la protagonista, in preda ai sensi di colpa, penserà di confessare a tutti la verità sulla sua finta malattia ma la paura di perdere tutto la farà tornare sui suoi passi. La donna rovinerà il matrimonio del fratello quando gli comunicherà che le sue condizioni si sono aggravate. Intanto Lucilla e il social manager Gabriele inizieranno a sospettare qualcosa. L’appuntamento con la seconda puntata di Gloria è per il 26 febbraio in prima serata su Rai1 (QUI trama, cast e puntate della serie).