Pomeriggio 5: “Beatrice Luzzi uccisa ogni settimana”, attacco della Pettinelli

Cambio di atteggiamento dei concorrenti nei confronti di Beatrice Luzzi non convince l’ospite a Pomeriggio Cinque

Myrta Merlino, dopo aver parlato con in suoi numerosi ospiti dei fatti di cronaca più rilevanti di questi ultimi giorni e successivamente posto le sue attenzioni su Chiara Ferragni e Fedez, ha voluto dedicare un breve spazio anche al Grande Fratello e a quello che è successo ieri sera. In questa occasione ha anche mostrato una clip in cui Beatrice, subito dopo la diretta di ieri sera in cui è stata decretata la prima finalista, non ha fatto mistero di essere rimasta davvero spiazzata nel vedere gli altri inquilini della casa più spiata dagli italiani cambiare atteggiamento nei suoi confronti, nonostante i pregressi:

“Proprio strani…Adesso che dovrebbero rosicare sono tutti affettuosi…Io non li capisco proprio…”

Finita la clip Anna Pettinelli ha preso immediatamente la parola, asserendo senza indugio alcuno di credere che gli inquilini abbiano cambiato atteggiamento perchè sarebbero semplicemente falsi: “Ma guarda la fintaggine…”

Anna Pettinelli ha puntato il dito contro i concorrenti del reality show

Successivamente l’ospite oggi in diretta a Pomeriggio Cinque ha fatto presente che questi concorrenti del Grande Fratello così affettuosi adesso nei confronti di Beatrice Luzzi, che ieri è stata decretata prima finalista, sono gli stessi che hanno sempre cercato di eliminarla dal gioco:

“Loro l’hanno uccisa e nominata da sei mesi ogni settimana…Ha centrato il record di nomination…”

E in effetti anche Myrta Merlino, che oggi non è stata bene a causa di un fastidioso mal di gola, ha subito dichiarato che pure la stessa Beatrice ha fatto notare la stranezza: “Quindi ha ragione lei a dire che non lo capisce…C’è qualcosa che non quadra alla fine…”

Pomeriggio 5, l’ospite ha rivelato di credere che i concorrenti del GF avrebbero una strategia

Anna Pettinelli ha poi confessato senza indugio alcuno di credere che i concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini avrebbero messo in atto una strategia mostrando adesso questa affettuosità nei confronti di Beatrice Luzzi:

“Gli altri devono ancora arrivare tutti in finale…Hanno capito che Beatrice non è solo forte, ma probabilmente ha già vinto il Grande Fratello…Adesso dicono che deve vincere? Cercano solo di trovare il loro posto al sole…”

Un atteggiamento questo contestato nella maniera più assoluta dall’ospite del programma quotidiano in onda sull’ammiraglia Mediaset: “La trovo una cosa terribile, terribile!”. Avrà ragione a pensarla in questo modo? Oppure dopo mesi si sono finalmente resi conto di aver sbagliato con l’attrice?