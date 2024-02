Retroscena su Sabrina Ferilli: “Sul set di Gloria non si è mai isolata”

Sergio Assisi rivela: “Sabrina Ferilli non si è mai isolata sul set”

Stasera va in onda il gran finale di Gloria, la fiction con Sabrina Ferilli che racconta la storia di una diva del cinema sul viale del tramonto che fa di tutto per tornare alla ribalta, ingannando e mentendo non solo al suo pubblico ma anche ai familiari, tra cui c’è l’ex marito Alex interpretato da Sergio Assisi, la figlia Emma e il fratello Sergio che nella puntata di ieri sera ha scoperto la verità. La prima puntata è stata seguita da 4 milioni di telespettatori, la seconda andata in onda ieri sera da poco più di tre. Nel cast Sergio Assisi ha parlato della collega in un’intervista su DiPiùTv:

“Io mi trovo bene con Sabrina. Molti grandi attori, sul set, preferiscono isolarsi, tra una scena e l’altra stanno per conto loro. Sabrina è l’opposto, proprio come me: una donna piena di ironia, pranzo e cena sempre tutti insieme, oppure ce ne stiamo in camerino a chiacchierare. E questa sintonia, poi, ci permette di lavorare anche meglio. E infatti, girando Gloria, ci siamo divertiti molto”.

Anche Emanuela Grimalda e Massimo Ghini, rispettivamente l’assistente Iole e l’agente Manlio, hanno speso parole di stima e affetto per Sabrina Ferilli.

Gloria, Assisi è Alex: “Forse il ruolo più dolce che mi sia mai capitato”

Sergio Assisi e Sabrina Ferilli avevano già recitato insieme in Rimbocchiamoci le maniche. Lì l’attore era un marito infedele che faceva soffrire la moglie, tutto il contrario di Alex. Ecco cosa dice sul suo personaggio in Gloria:

“Alex è un marito ancora innamorato, innamoratissimo. E che aiuta Gloria nel difficile rapporto con la loro unica figlia adolescente. Forse il ruolo più dolce che mi sia mai capitato”.

Alex ha tradito la sua compagna con Gloria ma, nell’ultima puntata di stasera, scoprirà l’inganno della sua ex moglie.

Sergio Assisi, amara riflessione: “Il nostro mondo sembra dorato ma non è sempre così”

La fiction Gloria fa un ritratto cinico e spietato del mondo dello spettacolo e dei social, la persona passa spesso in secondo piano. Sergio Assisi, che non nasconde di aver avuto anche dei periodi bui soprattutto a inizio carriera, dice: “La serie fa riflettere proprio perché il nostro mondo sembra sempre dorato. Il pubblico ci vede in tv e al cinema, ma la maggior parte degli attori vive in attesa che il telefono squilli, che un regista richiami”. L’appuntamento con l’ultima puntata di Gloria è alle 21:30 su Rai1.