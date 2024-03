Gregoraci messa in difficoltà dalla Bertè: il retroscena da Caterina Balivo

La volta buona, l’ospite ha raccontato di quella volta messa in difficoltà da Loredana Bertè

Oggi Caterina Balivo, dopo aver parlato dell’attualità con i suoi ospiti in studio e aver fatto una lunga chiacchierata con un’ospite che ha ricordato suo figlio venuto a mancare oltre dieci anni fa, ha chiamato in studio Elisabetta Gregoraci, la quale ovviamente ha parlato della sua vita privata e del suo lavoro nel mondo della tv. Tra le tante cose dette l’ospite in diretta sull’ammiraglia Rai ha anche parlato di un episodio che l’ha messa in crisi molti anni fa. Di cosa si tratta? Ha rivelato che nel periodo in cui ha co-condotto Buona Domenica c’è stato un curioso problema con la giurata di The Voice Senior:

“C’entra Buona Domenica…Lei è venuta ospite e ad un certo punto non ha più trovato la spazzola…Tutto rigorosamente in diretta…Ed è venuta in camerino dicendomi che finché non avrebbe trovato la spazzola non sarebbe entrata in studio…”

L’episodio tra la sua ospite e la cantante ha sorpreso la conduttrice di Rai Uno

Ovviamente l’ospite a La volta buona non ha certo nascosto di aver provato una forte ansia nel momento in cui Loredana Bertè ha rivelato che non sarebbe voluta entrare in studio a Buona Domenica finché non avrebbe trovato la spazzola:

“Le ho detto…’Ma abbiamo una diretta cosa racconto? Che non abbiamo la spazzola?'”

Fortunatamente il problema si è risolto in tempo utile e l’ospitata della cantante c’è stata come previsto dalla scaletta: “Poi fortunatamente questa spazzola è uscita fuori ed è arrivata in tempo per esibirsi Loredana Bertè…” Caterina Balivo, che ieri ha intervistato Giorgio Marchesi, si è fatta due risate, non nascondendo certo la sua incredulità: “La spazzola? E quindi è poi entrata…E tu sempre con l’ansia della diretta…”

Caterina Balivo ha aggiornato i telespettatori sullo stato di salute dell’artista finita in ospedale

In questa occasione la presentatrice de La volta buona ha anche ricordato al numeroso pubblico a casa sintonizzato su Rai Uno a quell’ora che fortunatamente Loredana Bertè è uscita dalla clinica e ha già fatto ritorno a Milano: “L’ha annunciato proprio lei sui social…” Ha quindi preso la parola Fabrizio D’Alessio, che ha mostrato il post della cantante: “Ha detto di aver fatto una terapia d’urto…” La Balivo ha poi rassicurato i telespettatori che venerdì sera la bertè sarà presente come suo solito a The Voice Senior al fianco di tutti gli altri coach (Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa).