Federica Panicucci messa in difficoltà da Cecchi Paone: caos a Mattino 4

Mattino 4, nuovo acceso scontro tra i due ospiti

Anche oggi Federica Panicucci e Roberto Poletti hanno parlato dei casi di cronaca più rilevanti, tra cui la scomparsa nel nulla di un ragazzino di 17 anni. Si segnala che sul finire della diretta i due conduttori hanno posto le loro attenzioni sul presunto veggente di Paratico, visto che ieri avrebbe assistito all’apparizione straordinaria della Madonna. I toni però da lì a poco si sono immediatamente surriscaldati, visto che il presunto veggente e Alessandro Cecchi Paone hanno iniziato a tirarsi vicendevolmente delle frecciate velenose ben assestate. Ad un certo punto il veggente di Paratico ha addirittura detto di essere certo che il giornalista non avrebbe un angelo custode:

“Lei non ha un angelo, visto come tratta la gente…Con le indelicatezze fa brutta figura…”

Cecchi Paone in diretta su Rete 4 non si è però scomposto più di tanto, asserendo di credere che la brutta figura la farebbe solo l’ospite in collegamento: “Lei non si preoccupi che le brutte figure le fa lei…Vada avanti…”

Il veggente ha lasciato il collegamento dopo gli attacchi di Alessandro Cecchi Paone: la conduttrice in difficoltà

Successivamente il presunto veggente Marco Ferrari ha quindi tenuto a far presente al giornalista di essere preoccupato per la sua anima: “Io m preoccupo solo per lei e la sua anima…” Cecchi Paone ha quindi risposto a tono: “La mia anima è più pulita della sua…” A quel punto il veggente di Paratico non ci ha più visto, arrivando addirittura a togliersi il microfono e abbandonare anzitempo il collegamento a Mattino 4: “Cosa ha detto? Grazie dell’invito la diretta è finita qua…Grazie mille…” Federica Panicucci, che anche ieri mattina è stata costretta a gestire una situazione difficile, è rimasta di sasso cercando comunque di far cambiare idea a Ferrari:

“No, dai Marco…Io volevo anche parlare della fontanella benedetta…Si è risentito molto…”

Ha quindi preso la parola Roberto Poletti, asserendo di credere che Cecchi Paone abbia usato termini un po’ troppo forti: “Io credo che si sia risentito per i termini un po’ forti di Alessandro…” Cecchi Paone ha però rispedito al mittente tali accuse, asserendo di aver semplicemente riposto a tono: “Ma quali termini forti? Lui mi ha detto di pregare per la mia anima e io ho solo detto che la mia è sicuramente più pulita della sua…Io non raccolgo soldi…” Poletti ha allora fatto presente al giornalista che questo non è certo un gioco a chi ha l’anima più pulita.

Il presunto veggente ha cambiato idea ed è tornato in trasmissione

Alla fine sono riusciti a far cambiare idea al presunto veggente Marco Ferrari, che è tornato in collegamento per parlare con Federica Panicucci e Roberto Poletti. Tuttavia quest’ultimo, prima di tornare a parlare dell’argomento per cui è stato chiamato stamattina d intervenire, ha dichiarato di essere molto offeso per quello che ha detto sul suo conto Alessandro Cecchi Paone:

“Allora che questo personaggio si permetta di dire che io raccolgo soldi è da denuncia…Si faccia un esame di coscienza…Lei chi crede di essere? Sta facendo solo del male a se stesso…Non mi faccio strumentalizzare da lei…”

Cecchi Paone non si è però scomposto invitandolo a fare la denuncia. Alla fine la conduttrice di Mattino 4 ha quindi ripreso in mano la diretta prendendo le distanze da tutto ciò che è stato detto: “Io mi dissocio da tutto quello che è stato detto in studio in questo momento…Prendiamo le distanze da tutto…” La situazione si è poi tranquillizzata e il presunto veggente si è fatto intervistare fino alla fine della diretta.