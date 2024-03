Makari 3, rivelazione dell’attore di Giulio: “Ho cambiato vita a 15 anni”

“A 15 anni ho deciso di fermarmi”, la confessione dell’attore di Makari 3

Andrà in onda domani sera l’ultima puntata della terza stagione della fiction di Rai1. Un appuntamento imperdibile per il pubblico che ha seguito con passione le vicende di cuore di Saverio Lamanna (Claudio Gioè) e Suleima (Ester Pantano). A creare scompiglio nella coppia, il personaggio di Giulio, interpretato da Eugenio Franceschini, il fotografo da sempre innamorato della campagna di Lamanna che, nella terza stagione, fa di tutto per portargliela via. Sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiù Tv, l’attore ha raccontato di avere dei tratti in comune con il suo personaggio, come Giulio infatti è uno spirito libero un uomo che vive di arte e di passioni. Ha raccontato di aver trascorso l’infanzia seguendo i suoi genitori in giro per l’Italia, erano infatti dei burattinai e attori di spettacoli per bambini. “A 15 anni ho deciso di fermarmi” ha dichiarato, raccontando di aver scelto di restare a Verona per gli studi, abbandonando le tournée dei genitori.



Eugenio Franceschini rivela: “Mio padre mi ha spinto a diventare un attore”

Ha raccontato che l’amore per l’arte però è sempre stata presente in lui, l’attore di Makari 3, svelando che, dopo il liceo, ha deciso di trasferirsi a Roma per seguire il Centro Sperimentale. “Avrei continuato a lavorare con papà ma è stato lui a dirmi: ‘Il nostro mondo è bellissimo, ma dà ormai poche possibilità. Studia per diventare attore di cinema e tv, è quello il futuro'”. Ha raccontato che a diciott’anni aveva preso una casa in affitto con altri ragazzi a Cinecittà e pagava 300 euro al mese. “I miei genitori mi hanno sempre aiutato” ha ammesso, svelando che cercava di mantenersi anche facendo il cameriere e sostituendo qualche amico nei locali.

L’attore di Makari ha trovato l’amore sul set: “La mia compagna lavorava dietro la macchina da presa”

Il successo, per l’attore che dà corpo a Giulio nella fiction di Rai1, è arrivato con uno spot pubblicitario e poi con il cinema e le serie. Proprio sul set de I Medici nel 2016, ha incontrato la compagna, dalla quale ha avuto due figli: “Io ero nel cast, lei invece lavorava dietro la macchina da presa”. Per lei ha lasciato Roma e si è trasferito a Milano e oggi è lui che porta i figli sul set, proprio come in passato facevano i genitori con lui. Intanto ferve l’attesa per l’ultima puntata della serie tv (qui tutte le anticipazioni) che sarà ricca di colpi di scena, cosa succederà tra Lamanna e Suleima?