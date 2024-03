Verissimo, Roberto Poletti presenta il marito: Federica Panicucci sorpresa

Roberto Poletti parla per la prima volta di suo marito a Verissimo

Oggi Silvia Toffanin ha avuto il piacere di fare una lunga chiacchierata con Federica Panicucci e il giornalista Roberto Poletti, i quali hanno ovviamente presentato il loro nuovo programma intitolato Mattino 4. C’è stato però spazio anche per parlare della vita privata dei due ospiti. E in questa occasione Poletti si è sentito di parlare per la prima volta di suo marito, visto che non l’ha mai fatto prima d’ora:

“Io sono sposato con Francesco…E’ la prima volta che parlo di questa cosa…E’ un grande orgoglio…”

Da lì a la conduttrice ha anche colto la palla al balzo per mostrare una foto dei due insieme felici e contenti.

Federica Panicucci non ha nascosto il suo stupore nel momento in cui ha visto il marito del giornalista

Appena è stata mostrata la foto in diretta su Canale 5 non è tardata ad arrivare la reazione della conduttrice di Mattino Cinque, visto che non l’ha mai visto in vita sua: “E’ lui…Ma non si era mai visto…Questa è una super esclusiva…” Roberto Poletti, che giorni fa ha annunciato il suo nuovo programma, ha quindi tenuto a precisare di non aver comunque mai nascosto niente:

“E’ avvenuta questa unione civile l’8 ottobre di due anni fa ed è uscita sui giornali a distanza di parecchi mesi…”

Il conduttore di Mattino 4 ha poi dichiarato di essere certo che la notizia del suo matrimonio sarebbe uscita a distanza di tanto tempo solo per cercare di colpirlo: “E’ uscita questa notizia solo per cercare di crearmi delle difficoltà nel mio percorso di lavoro…” Poletti non ha poi nascosto di essere comunque rimasto assai infastidito dal fatto che abbiano scritto che il matrimonio sarebbe avvenuto in gran segreto: “L’ho fatto in una villa nel comune di Milano con invitati, amici, parenti, foto e video a differenza di altri che lavorano in tv e nel mondo dello spettacolo…Ho semplicemente voluto tenere questo momento per me…”

Verissimo, gli ospiti pronti per questa nuova avventura tv alla guida di Mattino 4

Finito questo momento Silvia Toffanin, che poco prima ha intervistato Abdulkadir di Terra Amara, ha chiesto a Federica Panicucci e Roberto Poletti di parlare di questa nuova avventura televisiva. E questi ultimi non hanno certo nascosto di essere particolarmente felici di aver avuto questa opportunità da Mediaset. La Panicucci ha inoltre voluto sottolineare il fatto che comunque continuerà pure con Mattino Cinque, onde evitare fraintendimenti:

“Mattino Cinque andrà in onda regolarmente…Dopodichè alle 10.50 farò un cambio di abito e andrà su Rete 4 con questo nuovo programma e raggiungerò Roberto Poletti…Sarà una nuova finestra di informazione per la rete…”

Il giornalista ha quindi rivelato di essere felice di poter tenere compagnia ai telespettatori in modo garbato: “Vogliamo raccontare la vita di tutti i giorni e i fatti di cronaca con grande rispetto dei nostri spettatori, che sono un patrimonio immenso che non vogliamo mai tradire e che non intendiamo prendere in giro…Siamo gente seria…” E’ allora intervenuta Federica Panicucci per rivelare che è un vero e proprio privilegio. Insomma appuntamento a lunedì 11 marzo alle 10.55 per seguire questo nuovo rotocalco quotidiano.