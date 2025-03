L’Isola dei Famosi di Veronica Gentili: spuntano le prime due concorrenti

Svelate chi dovrebbero essere le prime due concorrenti ufficiali dell’Isola dei Famosi

A maggio partirà ufficialmente la prossima edizione del reality show adventure. E alla conduzione ci sarà per la prima volta Veronica Gentili, la quale andrà a sostituire Vladimir Luxuria. Definita la conduttrice adesso è normale chiedersi chi saranno i naufraghi vip pronti a mettersi alla prova in questa probante sfida con loro stessi. Al momento Mediaset non ha ufficializzato nessun nome, ma in base alle indiscrezioni raccolte dall’autore tv e giornalista Gabriele Parpiglia intervenuto oggi nel programma Studio100 pare che gli autori abbiano già raggiunto un accordo con Camila Giorgi e Chiara Balistreri: “Le concorrenti de L’Isola dei Famosi ufficiali sono Camila Giorgi e Chiara Balistreri…”

Chi è Chiara Balistreri: è protagonista di una brutta storia di cronaca

In tanti si chiederanno chi è Chiara Balistreri. In effetti la ragazza non è famosa nel mondo dello spettacolo, anche se tempo fa è stata ospite a Verissimo. In quell’occasione la presunta futura concorrente de L’Isola dei Famosi in partenza a maggio ha raccontato la sua terribile storia legata al suo ex fidanzato che le ha fatto vivere un vero e proprio incubo, visto che spesso e volentieri ha alzato le mani nei suoi confronti:

“Lui aveva capito di avermi in pugno, che ero plagiata e ha iniziato ad alzare sempre di più l’asticella…”

L’altra presunta naufraga si chiama invece Camila Giorgi ed è una famosa tennista.

Isola dei Famosi, chi sono gli altri concorrenti in lizza

I nomi di Chiara Balistreri e Camila Giorgi sono solo gli ultimi due ad essere stati accostati al cast del reality show condotto da Veronica Gentili. Difatti oltre loro pare che siano in lizza per approdare in Honduras, almeno in base alle voci di corridoio circolate online e sulla arta stampata fino a questo momento, l’ex velina di Striscia La Notizia, Maddalena Corvaglia, il ballerino di Ballando con le stelle nonché fidanzato di Sonia Bruganelli, Angelo Madonia, la showgirl Sylvie Lubamba, che ultimamente è apparsa in qualche servizio del tg satirico dio Antonio Ricci, la giornalista sportiva salita agli onori del gossip MariaLuisa Jacobelli a causa di un presunto flirt con Francesco Totti, la ciclista Letizia Paternoster. Si segnala che poi si sono candidate pure l’ex gieffina e Non è la Rai Ilaria Galassi e Nicole Murgia. Tutte queste indiscrezioni verranno presto confermate? Chissà, intanto i rumor riguardano pure gli opinionisti. E a tal proposito pare che Simona Ventura sia in pole position per ricoprire tale ruolo.