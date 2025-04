L’Isola dei Famosi, confermata Simona Ventura opinionista: cast e data d’inizio

Simona Ventura opinionista unica de L’Isola dei Famosi 2025

A confermare che nel ruolo di unica opinionista de L’Isola dei Famosi 2025 ci sarà Simona Ventura è stato il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni che ha spoilerato la copertina del prossimo numero in edicola martedì prossimo. Ebbene sì, colei che ha portato al successo il format, che negli ultimi anni si è rivelato un flop targato Mediaset, figurerà come opinionista. Sono aperte le scommesse del popolo del web che inviteranno Veronica Gentili a cederle il posto già a partire dalla seconda puntata. Le attese sono molto basse, per quest’edizione, ma la speranza è come sempre l’ultima a morire.

L’Isola dei Famosi: chi sono i concorrenti della nuova edizione

Ma chi sono i concorrenti dell’Isola dei Famosi? La lista è la seguente, svelata in anticipo da vari portali del web: Antonella Mosetti, che torna in tv dopo la chiusura dei programmi di Barbara d’Urso, la conduttrice Patrizia Rossetti e ancora l’ex tronista Teresanna Pugliese e Nunzio Stancampiano. E poi ancora il comico Omar Fantini, l’attore Mirko Frezza e anche la prima vincitrice del Grande Fratello in Italia ovvero Cristina Plevani. Ci sarà anche la presenza dell’attrice Loredana Cannata (che fu una grande concorrente di Ballando con le stelle), la sportiva Camila Giorgi, i cantanti Paolo Vallesi e Angelo Famao e la vittima di stalking Chiara Balestrieri.

Veronica Gentili alla conduzione, Pierpaolo Pretelli inviato

Alla conduzione dell’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi ci sarà Veronica Gentili, volto Mediaset de Le Iene, tra le altre cose, che si affaccerà al mondo dei reality show per la prima volta. Involontariamente è stata la protagonista di uno spot che è andato in onda per poco perché l’azienda ha deciso di toglierlo immediatamente. Come inviato ci sarà Pierpaolo Pretelli, che si sta godendo per la seconda volta la paternità (ha avuto da poco un figlio dalla sua Giulia Salemi), e la data d’inizio ufficiale? Mercoledì 7 maggio come sempre su Canale5.