Affari Tuoi: Clemens sbaglia tutto e non vince neppure alla regione fortunata

Il concorrente ha rifiutato le prime due offerte del dottore

Stasera è arrivato il turno del concorrente del Trentino Alto Adige, Clemens, di giocare ad Affari Tuoi. Quest’ultimo ovviamente si è subito presentato e poi ha svelato di voler affrontare la sfida al fianco del padre. E’ poi arrivato il momento di giocare con i soliti primi sei lanci. Subito dopo ha telefonato il dottore offrendo la cifra di 38 mila euro. Bella somma ma che non è servita per far gettare la spugna al concorrente. Stefano De Martino gli ha quindi chiesto di fare altri tre lanci. Arrivato all’ultimo il dottore si è fatto nuovamente vivo con la proposta di cambiare pacco. Secco no da parte di Clemens.

Affari Tuoi, il concorrente ha visto sfumare la possibilità di vincere 300 mila euro

Stefano De Martino gli ha chiesto di fare ulteriori tre lanci. E Clemens del Trentino Alto Adige ha trovato nell’ordine i pacchi contenenti 300 mila, 100 mila e infine zero euro. Il dottore ha allora telefonato per la terza volta proponendo nuovamente di cambiare il pacco per un solo tiro. Il concorrente del Trentino Alto Adige ha però rifiutato. Nuovo tiro per lui che ha trovato il pacco con 75 mila euro. Un nuovo passo falso che in qualche modo ha messo in posizione di forza il dottore, il quale ha offerto la bellezza di 20 mila euro. Anche stavolta la risposta è stata negativa. Altro lancio per il concorrente, che purtroppo ha trovato 50 mila euro complicando di molto la situazione.

Clemens del Trentino Alto Adige è andato alla regione fortunata e non ha vinto niente

Il dottore è allora tornato a proporre al concorrente del Trentino Alto Adige di cambiare pacco per un tiro. Quest’ultimo, dopo averci riflettuto bene, ha però detto di no. A questo punto Stefano De Martino, il quale ha ‘consegnato’ a Francesca 65.000 euro, gli ha chiesto di fare un ulteriore tiro. Clemens l’ha fatto e purtroppo è andata male perchè ha trovato 200 mila euro. Il dottore a questo punto gli ha offerto solo 5 mila euro. Il concorrente di Affari Tuoi, ormai un po’ avvilito per come sono andate le cose, ha detto no. Alla fine Clemens è rimasto solo con pacchi blu. E quindi è andato alla regione fortunata, nella speranza di portarsi a casa 100 mila o almeno 50 mila euro. Purtroppo anche stavolta la fortuna non ha strizzato l’occhio dalla sua parte, visto che il concorrente del Trentino Alto Adige se ne è tornato a casa con le tasche vuote.