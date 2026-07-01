Ascolti Tv 30 giugno: Affari Tuoi vola al 23.30% con la vincita di Federica

Affari Tuoi segna il 23.30% di share con la vincita di 270 mila euro di Federica

Ieri sera è andata in onda una puntata extra large del game show condotto da Stefano De Martino, visto che è terminata solo pochi minuti prima delle 22. Ed è stata una puntata che ha regalato grandi emozioni al numeroso pubblico a casa sintonizzato a quell’ora sull’ammiraglia Rai, visto che Federica del Piemonte è riuscita a portarsi a casa ben 270 mila euro. C’è da dire che pure gli ascolti hanno premiato il celebre game. Infatti come riportato dal portale Tv DavideMaggio.it nell’access prime time di Rai Uno Affari tuoi Mundial ha registrato un ascolto medio di 3 milioni e 927 mila spettatori a casa con uno share pari al 23.30%.

La ruota della fortuna raggiunge il 23.20% di share: gli ascolti di ieri nel dettaglio

E se Rai Uno ha di che sorridere perchè la puntata di ieri del suo Affari Tuoi con la vincita di 270 mila euro di Federica ha regalato ottimi ascolti, c’è da dire che pure l’ammiraglia Mediaset con il suo game show condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha ottenuto un ottimo risultato. Infatti in base ai dati Auditel riportati dal portale Tv DavideMaggio.it lo storico quiz ha appassionato una media di 3 milioni e 951 mila spettatori a casa con uno share pari al 23.20%.

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Ascolti altre reti ieri 30 giugno: Storie al bivio di sera al 3.90% di share

Come poi riportato dal portale Tv DavideMaggio.it ieri sera è tornata Monica Setta alla guida di una nuova puntata di Storie al bivio di sera andata in onda su Rai Due. E con Al Bano ospite la conduttrice ha portato a casa il 3.90% di share con 378 mila spettatori. L’anteprima della trasmissione di interviste ha invece tenuto incollati di fronte al piccolo schermo una media di 555 mila telespettatori e il 3.40%. Si segnala che invece la partita in diretta dei Mondiali 2026 iniziata alle 23 tra Francia e Svezia ha registrato su Rai Uno 3 milioni e 19 mila spettatori con uno share del 32.20%. Nel primo tempo gli spettatori sono stati 3 milioni e 666 mila con il 31%, mentre nel secondo i telespettatori sono stati 2 milioni e 372 mila con il 34.20%.