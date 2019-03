Uomini e Donne: Andrea Dal Corso fa un attacco omofobo a Mario Serpa?

Mario Serpa riceve un attacco omofobo da Andrea Dal Corso? Cos’è successo

Non è più un mistero che Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono diventati ufficialmente una coppia e sono stati proprio loro ad annunciarlo durante l’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne. Dopo un inizio tormentato, sembrano finalmente aver trovato un punto di incontro. Il ritorno di fiamma sta facendo parecchio discutere: da una parte ci sono coloro che sono rimasti sorpresi e felici, dall’altra parte invece ci sono quelli che non credono al loro sentimento e hanno puntato il dito contro Andrea e Teresa accusandoli di voler fare del business. Tra questi, Mario Serpa che è stato attaccato da Andrea Dal Corso. L’opinionista di Uomini e Donne pensa che il loro sia del mero business, ma l’ex corteggiatore ha replicato chiedendo addirittura aiuto:

“A.A.A. Cercasi morosa per la Serpe accanita”.

Uomini e Donne: Andrea Dal Corso accusato di omofobia dopo la replica a Mario Serpa

La risposta di Andrea Dal Corso a Mario Serpa non è affatto piaciuta al pubblico social di Uomini e Donne né ai fan dell’opinionista. Quel “Cercasi morosa” è stata vista come una forma di omofobia verso un ragazzo che nutre dei puri sentimenti per persone del suo stesso sesso e, quindi, la replica di Andrea è stata una vera e propria caduta di stile. Il fidanzato di Teresa Langella ha continuato dicendo:

“Posso invitarti anch’io come ospite al mio compleanno sabato? Ti faccio trovare una poltrona altrettanto comoda. Promettimi che almeno li due paroline le fai, dai. Vieni in Veneto che ti faccio vedere come faccio business”.

Mario Serpa non si è tirato di certo indietro e ha risposto con un tono piuttosto pungente:

“Gli offro un giretto gratis sulla giostra quando vuole. Preferisco essere single e dormire sereno”.

Come i telespettatori ricorderanno, Mario non ha mai nutrito particolare simpatia per Andrea, in più occasioni ha dichiarato di trovare Dal Corso una persona finta e di non credere alle sue intenzioni con Teresa.

Mario Serpa non crede al fidanzamento tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella

Per l’opinionista di Uomini e Donne Mario Serpa è tutto un business la decisione di Teresa Langella e Andrea di volersi frequentare. Dopo la scelta, il romano aveva attaccato Andrea Dal Corso per aver rifiutato Teresa durante lo Speciale di Uomini e Donne, pur non menzionandolo mai nelle sue storie di Instagram, dicendo che quando una persona non è vera si vede. Non è solo lui a pensare che la storia tra gli ex volti del dating sentimentale di Maria De Filippi sia, attualmente, l’ennesima presa in giro, ma il tempo darà comunque le risposte necessarie. Resisteranno lontani dalle telecamere e faranno a meno delle interviste rilasciate ai giornali? Intanto questa mattina Teresa Langella ha pubblicato una dedica d’amore di Andrea Dal Corso.