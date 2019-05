Grande Fratello: Giorgio lascia Francesca De André? Lo sfogo

Francesca De Andrè del GF 2019 e Giorgio Tambellini al capolinea? Parla lui

Ieri Barbara d’Urso a Domenica Live ha mostrato alcune foto compromettenti del fidanzato di Francesca De Andrè, Giorgio. Difatti in questa circostanza l’uomo è stato sorpreso dai fotografi del magazine Nuovo in atteggiamenti equivoci con una brunetta. Immagini che l’hanno fatto finire nell’occhio del ciclone. E dopo tanto parlare di tutta questa intricata vicenda, Giorgio Tambellini ha rotto poco fa il silenzio su instagram, asserendo senza tanti giri di parole quanto segue:

“La mia intenzione è quella di prendere una pausa dalla nostra storia e lasciar vivere a Francesca la sua esperienza, libera da ogni peso o responsabilità, visto come le cose sono andate e visti gli sbagli commessi da entrambi…”

Parole abbastanza inequivocabili. Difatti Giorgio pare aver preso la decisione di lasciare la concorrente del Grande Fratello 16, la quale potrebbe ora consolarsi tra le braccia di Gennaro.

Grande Fratello: Francesca De Andrè si metterà insieme a Gennaro Lillio?

Francesca De Andrè e il suo fidanzato Giorgio Tambellini pare proprio siano arrivati al capolinea. Difatti quest’ultimo, come detto pocanzi, ha dichiarato sui social l’intenzione di volerla lasciare. E adesso ovviamente tutti i fan del GF di Barbara d’Urso hanno iniziato a ipotizzare sul web che Francesca De Andrè potrebbe adesso sentirsi libera di iniziare una storia d’amore con il bel modello partenopeo Gennaro Lillio. Difatti, inutile negarlo, l’attrazione tra i due concorrenti del padre di tutti i reality show è sembrata essere lampante. Tuttavia la ragazza ha sempre cercato di allontanare Gennaro, volendo appunto rispettare la sua relazione con Giorgio. Ma adesso che la situazione con quest’ultimo è arrivata a una svolta inaspettata, adesso Francesca De Andrè potrebbe cambiare decisamente atteggiamento nei confronti di Gennaro. I due si metteranno insieme? Ci sarà questo colpo di scena? Per scoprirlo non resta che sintonizzarsi stasera su Canale 5 alle 21.30 circa per seguire una nuova puntata del reality di Barbara d’Urso.

Giorgio Tambellini chiarisce la sua posizione nei confronti di Francesca De Andrè

Poco fa Giorgio Tambellini ha rivelato su instagram la sua intenzione di lasciare Francesca De Andrè. Tuttavia il ragazzo, dopo questa clamorosa rivelazione, ha anche voluto chiarire una volta per tutte il motivo per cui Lunedì scorso, nel momento in cui è entrato nella dimora ‘gieffina’ per chiarirsi con Francesca, ha avuto una reazione abbastanza singolare nello scoprire determinate cose, asserendo:

“Non faccio parte di questo mondo e non sono a mio agio sotto i riflettori, quindi non sono riuscito a trasferirle niente di quello che sentivo; da uomo chiaramente vedere la propria donna in certi atteggiamenti con un altro uomo non mi ha fatto piacere…”

Insomma pare che Giorgio Tambellini sia stato troppo emozionato per comunicare a Francesca De Andrè tutta la sua delusione nel vederla tra le braccia di un altro. Un spiegazione che però non ha convinto in pieno i fan del programma. Cambiando un attimo argomento, ieri è caduto un fulmine sulla Casa di Cinecittà, facendo saltare la diretta del GF. Un momento che ha creato il panico tra i fan del reality. Tuttavia dopo pochi minuti il tutto si è risolto nei migliori dei modi, e la diretta è tornata come sempre su Mediaset Extra. Ci potrebbero essere altri problemi durante la puntata di stasera?