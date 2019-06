Ezio Greggio fa una battuta su Barbara d’Urso a La sai l’ultima?

Ezio Greggio a La sai l’ultima? fa una battuta velenosa su Barbara d’Urso

E’ tornata La sai l’ultima? dopo anni di silenzio. Ormai le battute e le barzellette corrono sui social come cavalli selvaggi ed è per questo che si è voluto chiamare questa edizione ‘Digital Edition’ con i concorrenti e aspiranti barzellettieri provenienti dal mondo sempreverde dei social. Funzioneranno in Tv oppure si andrà incontro all’ennesimo fallimento? Nel frattempo, però, Ezio Greggio ha fatto una battuta su Barbara d’Urso proprio all’inizio del programma ancora prima di presentare i capisqaudra (Biagio Izzo, Scintilla e Maurizio Battista) parlando del dittatore della Corea del Nord che è solito torturare i dissidenti:

“Dicono che la prossima volta gli faranno vedere un programma di Barbara d’Urso […] Meglio le cannonate”.

La sai l’ultima? Nino Formicola è caduto durante le registrazioni

Si sa che a Striscia La Notizia, così come a Paperissima Sprint, vengono mandati in onda gli errori commessi durante le registrazioni dei programmi televisivi. E anche La sai l’ultima? non è stata immune da questo trattamento. Infatti questa sera, poco prima della messa in onda della prima puntata di questa nuova edizione, si sono mostrate alcune papere tra cui una che avrà divertito senz’altro il pubblico da cas: Nino Formicola è caduto durante le registrazioni de La sai l’ultima? Ovviamente la caduta non è andata in onda e questa sera Nino ha fatto il suo ingresso sorridente prima di andare alla sua postazione in veste di notaio (con il cappello da giullare).

La sai l’ultima? Ezio Greggio punge Donald Trump e Luigi Di Maio

Non potevano mancare le battute di Ezio Greggio sulla politica italiana ed estera e così, poco prima dell’inizio della Digital Edition de La sai l’ultima? ha definito Donald Trump una barzelletta vivente la cui testa è piena di lacca: “D’altronde Trump sta agli Stati Uniti come Luigi Di Maio sta al congiuntivo”. Ezio Greggio ha presentato anche Romina Pierdomenico dopo il chiarimento fatto durante una recente intervista.