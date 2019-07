Lorella Cuccarini replica a Heather Parisi: “Parla la mia carriera!”

Lorella Cuccarini risponde alle polemiche sulla conduzione de La Vita in Diretta

Ieri, a Milano, sono stati resi noti i Palinsesti Autunnali per la stagione 2019/20 e tra le novità di Rai1, come sappiamo ormai da tempo, c’è la conduzione di Lorella Cuccarini de La Vita in Diretta. La showgirl sarà affiancata da Alberto Matano e i due sono pronti a sfidare Barbara d’Urso e il suo Pomeriggio 5 dal 9 settembre. Questa cosa, però, ha fatto storcere il naso a molti, tra cui la sua “nemica amatissima” Heather Parisi. Quest’ultima, infatti, ha fatto delle insinuazioni inerenti al suo ritorno in Rai, dicendo che le sue idee da sovranista l’hanno aiutata molto. La Cuccarini, al termine della presentazione ha così risposto:

“Credo che rispondano 35 anni di carriera. Penso che non serva dire altro!”

È indubbio, infatti, che Lorella sia una delle conduttrici e personalità dello spettacolo più amate d’Italia. Ma le sue idee politiche, l’avranno davvero aiutata, come ha fatto capire Heather?

Heather Parisi contro Lorella Cuccarini e il suo ritorno su Rai1 con La Vita in Diretta

È bastato un tweet al vetriolo di Heather Parisi contro Lorella Cuccarini per fare andare in tilt i social, che si sono schierati in due fazioni: chi dà ragione alla Parisi e chi, invece, appoggiando Lorella, parla di invidia e rosicamento da parte di Heather. Quest’ultima ha scelto, ormai da anni, di vivere a Hong Kong con la sua famiglia, e non manca di dire la sua sui social con pensieri – non troppo velati – sulla politica, l’attualità e le scelte di governo. Lorella Cuccarini, che da settembre condurrà la nuova edizione de La Vita in Diretta con Alberto Matano, ha preferito dunque rispondere mettendo in mezzo la sua carriera, che è ricca di successi che tutti ricordano con piacere, tanto da meritarsi l’appellativo “la più amata dagli italiani”.

Lorella Cuccarini raddoppia su Rai1 con Linea Verde Gran Tour e La Vita in Diretta

Saranno mesi intensi, i prossimi, per Lorella Cuccarini. Infatti, se dal 9 settembre condurrà La Vita in Diretta con Alberto Matano , ad agosto la vedremo in 4 prime serate su Rai1 con Linea Verde Gran Tour, ovvero un giro nei posti più belli d’Italia. La trasmissione partirà dalla bellissima Puglia, come ha documentato la stessa Cuccarini sui social e in cui saranno ospiti Al Bano, Fabio Troiano e Mauro Tozzi. Sarà un successo?