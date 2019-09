Anticipazioni Uomini e Donne: un annuncio inaspettato nel Trono Over

Uomini e Donne: Jara e Nicola tornano nel Trono Over e parlano della gravidanza

Un gradito ritorno e una lite furibonda coloreranno la puntata del mercoledì di Uomini e Donne. Il programma condotto da Maria De Filippi è tornato in onda lunedì scorso, dopo la pausa estiva, ed è entrato già nel vivo. Il Trono Over ha regalato scontri accesi e novità inaspettate al pubblico attento di Canale5 che oggi assisterà a nuovi colpi di scena. Oltre a David e Cristina, a Uomini e Donne oggi arriveranno Jara Gaspari e Nicola Balestra. La coppia che a giorni darà alla luce un figlio, un maschietto per la precisione, racconterà nel Trono Over come procede la loro storia d’amore. Nello studio del Trono Over sottolineeranno di essere felici e di attendere con trepidazione la nascita di loro figlio, Jara parlerà anche del padre che sarebbe molto contento di Nicola.



Jara Gaspari e Nicola Balestra fanno una rivelazione a Uomini e Donne

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che il padre di Jara sottolineerà di aver instaurato un buon rapporto con Nicola che, nell’ultimo anno, è stato in grado di restituire il sorriso alla figlia. In più l’ex coppia del Trono Over racconterà che il padre della dama ha deciso di partecipare al programma per trovare l’amore, spinto dall’esempio della figlia. Dopo la segnalazione di Pamela di ieri, il racconto di Jara e Nicola farà commuovere molti in studio, sottolineando che la trasmissione condotta da Maria De Filippi continua a raggiungere il suo scopo, anche se di recente Teresa Cilia ha lanciato un’altra frecciatina.

David e Cristina litigano a UeD, Maria De Filippi: “Ora basta!”

Lo studio di Uomini e Donne oggi sarà il teatro dello scontro tra David Scarantino e Cristina Incorvaia. la dama racconterà che il loro rapporto si è incrinato già in Sardegna, dopo Temptation Island. In hotel infatti i due avrebbero litigato ferocemente, portando Cristina ad andare via, la ragazza sottolineerà che David ha voluto fare la vittima nel reality di Canale5. I toni si alzeranno a tal punto da portare Maria De Filippi a bacchettare i due protagonisti del Trono Over. “Ora basta!”. Saranno queste le parole della conduttrice. David e Cristina troveranno un punto d’incontro?