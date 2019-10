Alessia Marcuzzi, Sossio Aruta si candida: “Farei l’Isola gratis!”

Isola dei Famosi: Sossio Aruta lancia un appello ad Alessia Marcuzzi

Sossio Aruta è al settimo cielo con la nascita della piccola Bianca. Per essere soddisfatto anche dal punto di vista professionale, però, l’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha dichiarato sulle pagine di Di Più Tv che vorrebbe prendere parte al reality show di Alessia Marcuzzi. In quanto poter prendere parte all’Isola dei Famosi per lui varrebbe a dire realizzare uno dei suoi sogni nel cassetto e per far sì che il sogno diventi realtà sarebbe disposto a farlo senza ricevere alcun tipo di compenso.

Più di ogni altra cosa, vorrei fare l’Isola dei Famosi. Lo farei anche gratis, con la certezza di arrivare fino alla fine del programma e aggiudicarmi il montepremi finale

ha dichiarato Sossio Aruta. Alessia Marcuzzi ascolterà l’appello dell’ex cavaliere di Uomini e Donne?

Sossio Aruta pronto per l’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi: “Partirei subito!”

Sossio Aruta ha dichiarato di essere più pronto che mai per questa nuova avventura all’Isola dei Famosi. Anche se, almeno ufficialmente, nessuna proposta gli è ancora arrivata dalla produzione di Alessia Marcuzzi che pare essere già alla ricerca dei nuovi naufraghi.

Ho ricevuto un po’ di proposte per il mondo dello spettacolo, ma questa ancora nulla. Sono anni che sogno di prendere parte al programma. Sono pronto per partire!

ha chiarito il compagno di Ursula Bennardo. Riuscirà a far parte Sossio Aruta del cast dell’Isola dei Famosi?

Ursula Bennardo, Sossio Aruta rivela: “La sposerei all’Isola dei Famosi!”

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, come anticipato, sono più felici che mai per la nascita di Bianca e il loro sogno d’amore dovrebbe continuare, a breve, con le nozze. L’ex cavaliere di Uomini e Donne è disposto a sposare la sua compagna sulle bellissime spiagge che fanno da set all’Isola dei Famosi.

Se riuscissi a partire, chiederei alla mia compagna di raggiungermi e ci sposeremmo lì in spiaggia!

ha dichiarato il compagno di Ursula Bennardo. Lei accetterà il matrimonio in diretta?