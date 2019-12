Romina Power piange la morte della mamma di Al Bano: “Ti sarò grata”

Morta la mamma di Al Bano: l’ultimo saluto di Romina Power: “Vivrai per sempre nel mio cuore!”

Lutto improvviso in casa Carrisi. La mamma di Al Bano è morta nel pomeriggio Jolanda Ottino aveva 96 anni. Il cantante era molto legato alla sua mamma che spesso coinvolgeva in interviste e servizi televisivi. Jolanda Ottino ha sempre avuto un posto speciale nel suo cuore per Romina Power e per tutta la sua vita ha avuto un solo cruccio: la separazione del figlio dalla cantante. Anche se all’inizio della loro storia d’amore si è opposta al matrimonio, ma alla fine ha sempre amato la ‘ragazza’ americana. Oggi Romina Power piange la morte della mamma di Al Bano e su Instagram ha dato l’ultimo saluto pubblicando una foto d’annata insieme a Jolanda e scrivendo un messaggio affettuoso:

“Mamma Yolanda, mi hai accolta come una figlia ed io te ne sarò eternamente grata. Vivrai per sempre nel mio cuore”.

Romina Power e Yari Carrisi: l’addio alla madre di Al Bano Jolanda Ottino

Dopo Romina Power, anche il figlio Yari Carrisi ha voluto salutare la nonna Jolanda Ottino, madre di Al Bano morta. L’ex concorrente di Pechino Express di Costantino della Gherardesca ha scritto sui social: “Grazie nonna, sei stata una donna fenomenale”, pubblicando una foto con l’amata nonna. Yari Carrisi ha fatto sapere, inoltre, che la mamma di Al Bano gli faceva da genitori quando il cantante, insieme a Romina Power, viaggiavano e lui andava a scuola:

“Ti sei sempre presa cura di tutti, hai vissuto per la gente che amavi e, così facendo, sei diventata la nonna adottiva di tutta Italia”.

La scomparsa della mamma di Al Bano sta generando numerose reazioni nel corso di queste ore e numerosi personaggi del mondo dello spettacolo si sono stretti vicini al cantante di Cellino San Marco.

Morta Jolanda Ottino, mamma di Al Bano Carrisi: quando saranno celebrati i funerali

La notizia della morte della mamma di Al Bano Carrisi, Jolanda Ottino, sta facendo il giro del mondo. I funerali si terranno mercoledì 11 dicembre alle ore 16 a Cellino San Marco. L’annuncio della scomparsa della donna è stata data durante la puntata odierna de La Vita in Diretta da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. I conduttori dello storico programma del pomeriggio di Rai1 hanno dichiarato che Al Bano Carrisi era diretto in Albania, è stato avvertito da suo fratello e si è diretto immediatamente in Puglia.