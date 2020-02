Il paradiso delle signore, attore di Orlando: “Cos’è successo al provino”

Anticipazioni Il paradiso delle signore, Sebastiano Gavasso su Orlando Brivio: “Ho proposto io il dialetto…”

Sebastiano Gavasso ne Il paradiso delle signore interpreta il simpatico editore di fotoromanzi Orlando Brivio, che ha un marcato accento veneto. Proprio su tale accento, l’attore, in un’intervista a TeleSette ha rivelato che nonostante lui sia romano non è stato affatto difficile calarsi nella parte. Gavasso, infatti, ha rivelato:

“Sono stato io durante il provino a proporre di far parlare Orlando Brivio in dialetto veneto. Lo parlo e lo capisco bene”

L’attore ha anche spiegato che il padre è originario della provincia di Vicenza, ecco perché lo parla molto bene.

Il paradiso delle signore anticipazioni, Sebastiano Gavasso su Orlando Brivio rivela: “Mi è piaciuto subito.”

La soap Il paradiso delle signore, anche nelle prossime puntate, in base alle anticipazioni della prossima settimana, sarà ricca di colpi di scena. Non solo scoccherà l’amore tra Ennio e Clelia, ma anche gli Amato ed i Guarnieri avranno dei problemi da affrontare. Il personaggio non protagonista ma portatore di simpatia Orlando Brivio è una delle new entry di questa stagione. Su questo ruolo l’attore che lo interpreta Sebastiano Gavasso ha rivelato: “Mi è piaciuto subito questo divertente editore di fotoromanzi.” Inoltre ha anche aggiunto:

“In una lunga serie televisiva hai la possibilità di dare continuità nel tempo al personaggio che interpreti.”

Infine ha concluso: “Questo gioco delle parti mi piace molto”. Durante l’intervista inoltre l’attore che interpreta Orlando Brivio ha anche aggiunto che nel teatro, altra sua passione, c’è questo coinvolgimento.

Il paradiso delle signore, Sebastiano Gavasso: “Sono entusiasta come Orlando”

Sebastiano Gavasso, nell’intervista ha dichiarato di aver capito di voler fare l’attore a 24 anni, dopo la laurea in filosofia. Nella sua carriera ha lavorato molto in teatro mentre in tv ha recitato in Don Matteo 9. Sul suo personaggio de Il paradiso delle signore infine ha ammesso: “Io come Orlando Brivio ho un grande entusiasmo, la più preziosa virtù che si possa avere”.