GF Vip, Alfonso Signorini: concorrenti abbandonano per il coronavirus?

Grande Fratello Vip anticipazioni: concorrenti di Alfonso Signorini abbandonano per il coronavirus?

Ai concorrenti del Grande Fratello Vip è stato raccontato solo una parte di quanto sta accadendo in Italia. La scorsa settimana Alfonso Signorini è entrato in Casa per fornire tutte le informazioni sul coronavirus e rispondere alle domande degli inquilini. Ma da quel giorno le cose per l’Italia sono peggiorate. Non sanno a quanto ammonta il numero dei contagiati, nè dei morti, nè dell’ultima conferenza stampa di Giuseppe Conte che ha dichiarato l’Italia intera zona protetta. La produzione del Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini, dunque, starebbero valutando di mettere i concorrenti della quarta edizione del reality show davanti una scelta: ad ognuno di loro potrebbe essere concesso, in totale libertà e autonomia, di decidere se continuare la loro avventura al Grande Fratello Vip o abbandonare il gioco vista l’emergenza che stiamo vivendo per essere vicino ai propri familiari.

GF Vip: Pupo e Wanda Nara danno forfait ad Alfonso Signorini per il coronavirus?

Secondo alcune indiscrezioni, Pupo e Wanda Nara non saranno presenti nella puntata di mercoledì del GF Vip. Il conduttore Signorini condurrà da Milano, città nella quale vive, e si troverà da solo nello Studio 5 dove viene trasmesso il programma di Piero Chiambretti, #CR4 – La Repubblica delle Donne. L’opinionista Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, si trova a Parigi e lì resterà come ha fatto sapere sul suo seguitissimo e molto apprezzato profilo Instagram, dove ha pubblicato una serie di foto con l’hashtag #iorestoacasa. Wanda Nara assente al GF Vip domani sera? Il nuovo decreto ha esteso a tutta Italia limitazioni: come dichiarato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, non ci saranno più zona rossa o zona 1 e zona 2, ci sarà solo l’Italia zona protetta. Saranno quindi da evitare spostamenti su tutto il territorio nazionale se non per lavoro o problemi di salute. Pupo, attaccato dall’ex della D’Urso, si trova in Toscana dove vive e nella giornata di domani dovrebbe raggiungere Roma per il collegamento con Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini informa i concorrenti del GF Vip sul coronavirus: le anticipazioni

Come svelano le anticipazioni del GF Vip dell’11 marzo, Alfonso Signorini informerà i concorrenti all’inizio della puntata dell’emergenza sanitaria che tutti noi stiamo vivendo. Il conduttore commenterà le nuove disposizioni emanate dal Governo per prevenire la diffusione del coronavirus entrate in vigore dal 10 marzo. Grande Fratello Vip continuerà ad andare in onda regolarmente, rispetto ad altri programmi sospesi come Domenica Live, Verissimo, La Repubblica delle Donne e Forum per lasciare spazio all’informazione.