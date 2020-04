Doc-Nelle tue mani, Matilde Gioli confessa: “Ho dovuto fare uno sforzo”

Matilde Gioli, Doc-Nelle tue mani: “Ho fatto uno sforzo per rendere Giulia poco empatica”

Matilde Gioli è una delle protagoniste di Doc-Nelle tue mani, il medical drama di Raiuno con Luca Argentero che ha debuttato giovedì scorso su Rai1. Matilde Gioli veste i panni di Giulia, un medico molto capace che cerca di aiutare il collega Andrea Fanti, con cui aveva intrapreso da poco una relazione, a recuperare la memoria. Intervistata da TeleSette, Matilde Gioli ha parlato del suo personaggio: “Ho dovuto fare uno sforzo per rendere Giulia poco empatica, è il mio opposto. Giulia e Andrea hanno una fiducia estrema nella scienza e nella chimica”. Giulia è rimasta spiazzata nella prima puntata di Doc-Nelle tue mani quando Andrea, risvegliatosi dal coma, non l’ha riconosciuta. Ma la dottoressa Giordano non si è persa d’animo e si è offerta di accompagnare l’uomo di cui è innamorata nel suo percorso di riabilitazione.

Anticipazioni Doc-Nelle tue mani, Matilde Gioli: “Ecco cosa ho donato di me a Giulia”

Matilde Gioli avrebbe voluto fare il medico da grande e occuparsi di neurologia e neurochirurgia ma non riuscì a superare il test di Medicina così decise di iscriversi alla facoltà di Filosofia. Matilde Gioli è una paziente modello, quando deve andare in ospedale per qualche controllo osserva tutto e non ha paura di nulla. Inutile dire, quindi, che l’attrice si trova perfettamente a suo agio nei panni di Giulia in Doc-Nelle tue mani anche se, per certi versi, è il suo opposto:

“Sono una persona molto curiosa e ho voluto trasmettere questa caratteristica al mio personaggio quando cerca di capire la malattia di un paziente. Va avanti per la sua strada finchè non risolve il problema”.

Doc-Nelle tue mani anticipazioni: il sogno segreto di Matilde Gioli

Se non avesse fatto l’attrice, Matilde Gioli dopo la laurea in filosofia avrebbe voluto fare “l’head hunter” ossia la scopritrice di talenti per le risorse umane delle aziende. L’appuntamento con la seconda puntata di Doc-Nelle tue mani è per stasera alle 21:25 su Rai1.