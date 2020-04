GF Vip, Paolo Ruffini su Alfonso Signorini: “È un uomo stupendo”

Grande Fratello Vip, Paolo Ruffini su Alfonso Signorini: “È un uomo straordinario”

Domani ci sarà la finale del Grande Fratello Vip, mentre oggi, 7 aprile il suo conduttore Alfonso Signorini compie 56 anni. Paolo Ruffini, durante un’intervista su instagram proprio con il noto settimanale del conduttore, Chi, ha approfittato per fargli gli auguri spendendo delle parole piene di stima per Signorini: “Mercoledì ho visto come ha aperto la puntata, con un discorso pieno di educazione, di umiltà, in punta di piedi ed ha dimostrato di essere non solo un conduttore ma anche un uomo stupendo”. Inoltre ha aggiunto il suo pensiero sul reality del conduttore.

Paolo Ruffini sul Grande Fratello Vip: “Questa edizione entrerà nella storia “

Paolo Ruffini, sempre su instagram, ha anche aggiunto cosa pensa del fatto che nonostante l’emergenza del corona virus, il Grande Fratello Vip sia uno dei pochi programmi a non essere stato sospeso anche se in realtà la fine, prima posticipata alla fine di aprile è stata anticipata a domani 8 aprile. Sulla decisione di Alfonso Signorini di portare a termine questa edizione ha ammesso: “Entrerà nella storia, Alfonso ha fatto benissimo in questo momento c’è bisogno di leggerezza”. Il conduttore de La pupa e il secchione, poi, per sdrammatizzare ha aggiunto una battuta sui concorrenti ancora in gara: “Io mi immagino questi ragazzi che usciranno da una casa per rientrare a chiudersi in un’altra casa”

Paolo Ruffini sulla quarantena per il corona virus: “Mi viene l’ansia al pensiero di uscire”

Paolo Ruffini, oltre a parlare di Alfonso Signorini (quest’ultimo ha parlato della finale) ed il Grande Fratello Vip, ha spiegato come sta vivendo questo momento: “Sono 28 giorni che non esco ed al solo pensiero di uscire con la mascherina mi viene l’ansia, non si vedendo più le espressioni del volto. Penso che la prossima volta che abbraccerò qualcuno lo farò per parecchi secondi. Il mondo ci sta cambiando”