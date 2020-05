Anticipazioni Domenica In 10 maggio: tutti gli ospiti di Mara Venier

Mara Venier chiama Antonella Clerici: le anticipazioni di Domenica In del 10 maggio 2020

Puntata numero 35 di Domenica In quella che andrà in onda il 10 maggio. Un giorno speciale la seconda domenica di maggio che, per tradizione, è dedicata a festeggiare la mamma e non mancheranno riferimenti a questa giornata così importante. Per l’occasione Mara Venier inviterà come ospite a Domenica In Antonella Clerici, volto amato del pubblico del primo canale della Tv di Stato, che si racconterà in una lunga intervista tra vita privata e progetti futuri in televisione. In queste ultimi due mesi di quarantena a causa del coronavirus, Antonella Clerici ha dispensato consigli culinari su Instagram con video e dirette. Mara Venier ha inaugurato uno spazio dedicato alla cucina in apertura delle ultime puntate di Domenica In andate in onda e non sono mai mancati riferimenti e saluti ad Antonella Clerici da parte della padrona di casa.

Domenica In, anticipazioni 10 maggio: Bobo Vieri e Serena Rossi tra gli ospiti di Mara Venier

Oltre ad Antonella Clerici a Domenica In, tra gli ospiti ci saranno anche Bobo Vieri e Costanza Caracciolo. L’ex calciatore, diventato un vero e proprio fenomeno sui social dopo aver appeso le scarpette al chioso, e la showgirl sono diventati genitori per la seconda volta nel pieno dell’emergenza sanitaria coronavirus. Nelle ultime ore sono stati immortalati a passeggio, dopo l’allentamento delle misure restrittive a Milano, con la figlia Stella di un anno e mezzo e Isabel di appena due mesi. Ospite di Mara Venier a Domenica In (che la scorsa settimana ha fatto registrare un boom di ascolti con punte di oltre il 21% di share) anche Serena Rossi che è diventata maestra di seduzione nella commedia 7 Ore per Farti Innamorare, disponibile sulle principali piattaforme digitali. Serena Rossi è rimasta bloccata a Napoli a causa dell’emergenza coronavirus insieme al compagno Davide e al figlio Diego. A Mara Venier l’attrice di Io sono Mia racconterà come ha affrontato la sua quarantena e farà promozione dell’opera prima dell’amico Giampaolo Morelli. Tra gli ospiti di Mara Venier a Domenica In (la quale ha annunciato il prolungamento dell’attuale edizione) anche Luca Trapanese, il 42enne gay che ha adottato Alba, la bambina con sindrome di Down, dopo l’abbandono da parte della madre.

Anticipazioni Domenica In: Mara Venier invita l’immunologo Le Foche

È diventato un appuntamento fisso per Mara Venier quello di collegarsi in ogni puntata di Domenica In con l’immunologo Le Foche per parlare delle ultime notizie sul coronavirus. Il Prof., primario di immuno – infettivologia al day hospital del Policlinico Umberto I di Roma, è ottimista e parla di un ottimismo basato sulla scienza. Di recente ha sostenuto che il coronavirus si sta spegnendo e molto presto torneremo alla vita normale.