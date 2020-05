La vita in diretta, Lorella Cuccarini annuncia: “Rivoluzioniamo l’inizio”

Lorella Cuccarini fa un annuncio a La vita in diretta: “Cominciamo rivoluzionando l’inizio”

E’ di pochissimi minuti fa l’annuncio a La vita in diretta di Lorella Cuccarini che, rivolgendosi al collega Alberto Matano mentre i due entravano insieme in studio per l’inizio della puntata, ha detto:

Cominciamo, devo dire, rivoluzionando un po’ l’inizio, perché ci è arrivata pochi minuti fa una notizia che ci ha molto colpito.

Di cosa si tratta? La celebre attrice Sandra Milo si è incatenata davanti a Palazzo Chigi, per una forma di protesta contro le difficoltà che stanno attraversando, a causa dei problemi sorti con l’emergenza di coronavirus, tutte le maestranze del mondo dello spettacolo. La notizia ha stravolto i piani di Alberto Matano e Lorella Cuccarini a La vita in diretta, ma i conduttori sono stati felici di poter raccontare un gesto così forte e che, tra l’altro, sembra aver già trovato ascolto.

La vita in diretta, Sandra Milo si lega davanti a Palazzo Chigi. Alberto Matano: “Ecco cosa è successo”

Quest’oggi La vita in diretta ha dovuto subire un cambio di programma per poter raccontare la notizia, praticamente in tempo reale, del gesto clamoroso di Sandra Milo, che ha deciso di incatenarsi davanti a Palazzo Chigi in forma di protesta. Lorella Cuccarini ha dato l’annuncio e Alberto Matano ha riassunto la vicenda ai telespettatori:

Sandra Milo è arrivata a Palazzo Chigi, si è incatenata davanti alla sede del governo chiedendo di essere ricevuta dal Premier Conte e, poco dopo, è stata ricevuta.

Sandra Milo ricevuta da Giuseppe Conte. Alberto Matano: “Ha detto di lui: ‘E’ un grande uomo’”

Nella puntata de La vita in diretta di ieri, Lorella Cuccarini aveva lanciato un messaggio toccante. Oggi, invece, ha dovuto dare l’annuncio, che ha rivoluzionato l’inizio del programma, del gesto dell’attrice Sandra Milo, che qualche giorno fa aveva già annunciato: “Comincio lo sciopero della fame“ e adesso ha detto del Premier Conte che l’ha subito ricevuta: “E’ un grande uomo”.