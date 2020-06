Italia Sì, Mauro Coruzzi riprende un inviato: “Diamo il buon esempio”

Durante la rubrica ‘Buon compleanno’ Marco Liorni ha annunciato oggi a Italia Sì , tra i tanti altri vip, compie gli anni l’attrice Natalie Portman la cui frase riportata riguarda l’amore che spinge a superare ogni confine. Rita Dalla Chiesa , quando le è stato chiesto un parere, è stata di una sincerità disarmante (come sempre): “La trovo una frase di una banalità… ma quale ‘fino alla fine del mondo, ma ti mettono mille paletti prima in amore”.

Con piacevolezza e garbo, Marco Liorni conduce ogni mattina gli italiani nel salotto di Italia Sì – Giorno per giorno con i suoi quattro saggi: Elena Santarelli, Rita Dalla Chiesa, Manuel Bortuzzo e Mauro Coruzzi . Durante un servizio a Jesolo in un hotel che fa il pieno di tedeschi, che non hanno paura del covid e sostengono il turismo italiano, l’inviato Vittorio Introcaso, senza mascherina, è stato ripreso da Mauro Coruzzi :